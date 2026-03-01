Mire jó a fekete nadálytő?

A fekete nadálytőből készült krémek régóta kedvelt házi gyógymódnak számítanak, gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító és regeneráló hatásukat pedig ma már modern kutatások is alátámasztják.

A fekete nadálytő az egyik legismertebb és legrégebb óta használt gyógynövény Európában. Már az ókori görögök és rómaiak is termesztették, és népi neve – forrasztófű – is arra utal, hogy a sérülések gyógyításában segíthetett. Csakis külsőleg, kenőcsök vagy krémek formájában alkalmazzák, szájon át szedve ugyanis mérgező – hívja fel a figyelmet a Marie Claire.

A fekete nadálytő krém gyógyhatásai

Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító – ezek a készítmények a bőrön át felszívódva képesek csökkenteni az ízületi és izomfájdalmakat, illetve enyhíteni a gyulladást. Gyakran használják sportsérülések (zúzódás, húzódás, véraláfutás, rándulás), ízületi panaszok vagy feszült izmok esetén. Hatóanyagai – például az allantoin és tanninok – ugyanis támogatják a helyi vérkeringést és csökkentik a duzzanatot.

– ezek a készítmények a bőrön át felszívódva képesek csökkenteni az ízületi és izomfájdalmakat, illetve enyhíteni a gyulladást. Gyakran használják sportsérülések (zúzódás, húzódás, véraláfutás, rándulás), ízületi panaszok vagy feszült izmok esetén. Hatóanyagai – például az allantoin és tanninok – ugyanis támogatják a helyi vérkeringést és csökkentik a duzzanatot. Ápolja a bőrt – bár elsősorban mozgásszervi panaszokra alkalmazzák, a fekete nadálytő krém a bőr ápolására is alkalmas, mivel antioxidáns és antimikrobiális összetevőket tartalmaz. Néhányan ekcéma vagy száraz bőr enyhítésére is említik, bár ilyen esetekben érdemes bőrgyógyásszal konzultálni.

CSAK KÜLSŐ HASZNÁLATRA! A fekete nadálytőt soha ne alkalmazza szájon át vagy nyílt sebre, mivel a növény pirrolizidin-alkaloidokat tartalmaz, amelyek toxikusak lehetnek és akár májkárosodást is okozhatnak. A külsőleg, ép bőrfelületen történő alkalmazás általában biztonságos, de hosszú távú vagy nagy felületen történő használat esetén is érdemes óvatosnak lenni, orvossal konzultálni!

Ilyen mellékhatások léphetnek fel:

bőrpír

viszketés

irritáció vagy érzékenység

Amennyiben bármilyen kellemetlen reakciót tapasztal, hagyja abba a készítmény használatát és keresse fel kezelőorvosát!

