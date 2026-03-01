fekete nadálytő

Mire jó a fekete nadálytő?

A fekete nadálytőből készült krémek régóta kedvelt házi gyógymódnak számítanak, gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító és regeneráló hatásukat pedig ma már modern kutatások is alátámasztják.

fekete nadálytő az egyik legismertebb és legrégebb óta használt gyógynövény Európában. Már az ókori görögök és rómaiak is termesztették, és népi neve – forrasztófű – is arra utal, hogy a sérülések gyógyításában segíthetett. Csakis külsőleg, kenőcsök vagy krémek formájában alkalmazzák, szájon át szedve ugyanis mérgező – hívja fel a figyelmet a Marie Claire

A fekete nadálytő krém gyógyhatásai

  • Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító – ezek a készítmények a bőrön át felszívódva képesek csökkenteni az ízületi és izomfájdalmakat, illetve enyhíteni a gyulladást. Gyakran használják sportsérülések (zúzódás, húzódás, véraláfutás, rándulás), ízületi panaszok vagy feszült izmok esetén. Hatóanyagai – például az allantoin és tanninok – ugyanis támogatják a helyi vérkeringést és csökkentik a duzzanatot.
  • Ápolja a bőrt – bár elsősorban mozgásszervi panaszokra alkalmazzák, a fekete nadálytő krém a bőr ápolására is alkalmas, mivel antioxidáns és antimikrobiális összetevőket tartalmaz. Néhányan ekcéma vagy száraz bőr enyhítésére is említik, bár ilyen esetekben érdemes bőrgyógyásszal konzultálni.

CSAK KÜLSŐ HASZNÁLATRA! A fekete nadálytőt soha ne alkalmazza szájon át vagy nyílt sebre, mivel a növény pirrolizidin-alkaloidokat tartalmaz, amelyek toxikusak lehetnek és akár májkárosodást is okozhatnak. A külsőleg, ép bőrfelületen történő alkalmazás általában biztonságos, de hosszú távú vagy nagy felületen történő használat esetén is érdemes óvatosnak lenni, orvossal konzultálni!

Ilyen mellékhatások léphetnek fel:

  • bőrpír
  • viszketés
  • irritáció vagy érzékenység

Amennyiben bármilyen kellemetlen reakciót tapasztal, hagyja abba a készítmény használatát és keresse fel kezelőorvosát!

Forrás: hazipatika.com