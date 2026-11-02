Mit jelent pontosan a szavatossági idő?

Sokan úgy gondolják, hogy a rövidebb szavatossági idejű élelmiszerek természetesebbek és egészségesebbek. Egy friss kutatás azonban azt találta, hogy ez a feltételezés gyakran téves, és akár az élelmiszer-pazarlás növekedéséhez is hozzájárulhat.

Egészségesebbek a kevésbé tartós ételek?

A kutatók több kísérletben is vizsgálták, hogyan ítélik meg a fogyasztók a különböző termékeket. Az eredmények szerint az emberek a rövidebb szavatossági idejű termékeket rendszeresen természetesebbnek és egészségesebbnek tartották, még akkor is, amikor az összetevőlista és a tápérték szinte teljesen megegyezett a tartósabb alternatívákéval.

A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a hosszabb eltarthatóság sokszor nem a több adalékanyagnak vagy az erősebb feldolgozásnak köszönhető, hanem a jobb csomagolási technológiának. Ennek ellenére a résztvevők továbbra is hajlamosak voltak a rövidebb szavatosságú termékeket választani, ha a „természetességet” tartották fontosnak.

Miért baj, ha a szavatossági idő alapján hozunk döntést?

A szakértők szerint a vásárlók gyakran túl időigényesnek tartják az összetevők és a tápértékadatok megvizsgálását és értelmezését. Emiatt a szavatossági idő alapján hoznak döntést – pedig ez nem feltétlenül tükrözi a termék valódi minőségét.

A kutatók ezenkívül arra is figyelmeztetnek, hogy a rövidebb eltarthatóság előnyben részesítése az élelmiszer-pazarlást is növelheti, hiszen sok étel már az előtt lejárhat, hogy teljesen elfogyna. Ezért érdemes nem csupán a lejárati dátum alapján dönteni, hanem az összetevőlistát és a tápértékjelölést is figyelembe venni.

Forrás: hazipatika.com

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