Mit jelez a szapora szívverés?

A szapora szívverés általában ártalmatlan jelenség, olykor azonban betegség tünete is lehet. Mutatjuk a leggyakoribb kiváltó okokat.

A szapora szívverés – orvosi nevén tachycardia – azt jelenti, hogy a pulzus nyugalmi állapotban meghaladja a percenkénti 100 ütést. Normál helyzetben is megemelkedhet a pulzus például mozgás, stressz vagy izgalom hatására, ez önmagában nem kóros. Problémát inkább az jelenthet, ha a gyors szívverés látszólag ok nélkül jelentkezik, hosszan fennáll, vagy kellemetlen tünetek kísérik. Ilyen lehet a szívdobogásérzés, mellkasi fájdalom, szédülés, légszomj vagy akár ájulásközeli állapot.

A szapora szívverés okai

A háttérben rendkívül sokféle tényező állhat: ártalmatlan életmódbeli hatásoktól kezdve hormonális eltéréseken át egészen szívritmuszavarokig. A szapora pulzus nem önálló betegség, hanem egy szervezetben zajló folyamat tünete. Alábbi galériánkban a leggyakoribb kiváltó okokat vesszük sorra, és bemutatjuk, mit érdemes róluk tudni.

Stressz és szorongás: a lelki feszültség az egyik leggyakoribb kiváltó ok. Stresszhelyzetben a szervezet készenléti állapotba kapcsol: adrenalint szabadít fel, amely gyorsítja a szívverést és emeli a vérnyomást. Ez evolúciós szempontból hasznos reakció, tartós fennállása azonban kellemetlen tüneteket okozhat. Pánikroham során például hirtelen jelentkező, erős szívdobogás is kialakulhat, amely ijesztő lehet, noha alapvetően nem áll mögötte súlyos szervi probléma.

Fizikai terhelés vagy láz: mozgás közben a szív gyorsabban ver, hogy több oxigént juttasson az izmokhoz – ez teljesen normális jelenség. Hasonló történik láz esetén is – a megemelkedett testhőmérséklet felgyorsítja az anyagcserét, így a pulzus is emelkedik.

Túl sok koffein vagy alkohol: mindkettő serkentő hatású vegyület, és nagyobb mennyiségben fokozhatják a szív ingerlékenységét, ami szapora szívverést vagy ritmuszavart válthat ki. Egyesek különösen érzékenyek a koffeinre, náluk már kisebb adag is panaszt okozhat.

Hormonális problémák: pajzsmirigyhormonok jelentősen befolyásolják az anyagcserét és a szív működését. Pajzsmirigy-túlműködés esetén a szervezet úgymond túlpörög, ami gyors pulzussal, fogyással, idegességgel és fokozott izzadással járhat.

Vérszegénység: ha a vér kevesebb vörösvértestet tartalmaz, csökken az oxigénszállítás hatékonysága. A szív ezt gyorsabb működéssel próbálja ellensúlyozni, ezért vérszegénység esetén gyakori tünet a szapora pulzus, a fáradtság és a gyengeség.

Elektrolit-háztartás zavara: a szív ritmusát elektromos jelek szabályozzák, amelyekhez megfelelő ásványianyag-szintek szükségesek. A kálium, nátrium, kalcium vagy magnézium eltérései megzavarhatják a szív elektromos működését, és gyors szívverést idézhetnek elő.

Gyógyszerek: például egyes megfázás elleni készítmények vagy stimuláns hatású szerek mellékhatásként fokozhatják a pulzust. A dohánytermékekben előforduló nikotin és az illegális stimulánsok szintén fokozzák a szív terhelését.

Szívritmuszavarok és szívbetegségek: előfordulhat, hogy maga a szív elektromos működése zavart szenved. Ilyenkor különféle ritmuszavarok alakulhatnak ki, például pitvarfibrilláció vagy más aritmiák. Ezek már orvosi kivizsgálást igényelnek, mert kezelés nélkül súlyos szövődményekhez vezethetnek.

