Mit tehetsz, ha közeledik a pánikroham?

Hirtelen szapora szívverés, légszomj, szédülés, az az érzés, hogy valami nagyon nincs rendben – a pánikroham gyakran minden előjel nélkül csap le. A jó hír az, hogy ha időben felismered a jeleket, sokat tehetsz azért, hogy a roham ne erősödjön fel, vagy gyorsabban lecsengjen.

A pánikroham olyan hirtelen fellépő intenzív félelem, amely úgy vált ki súlyos fizikai reakciót, hogy közben nem fenyeget valódi veszély. Kiszámíthatatlansága miatt sok kellemetlenséget okozhat: a roham akár teljes nyugalomban is jelentkezhet, és olyan testi tünetekkel járhat, amelyek ijesztően hasonlítanak egy súlyos egészségügyi vészhelyzetre. Fontos azonban tudni: a pánikroham nem életveszélyes, még ha annak is érződik. A Mayo Clinic cikke összefoglalta, mit kell tennünk ebben a helyzetben.

Ismerd fel a korai jeleket

Egyes exetekben egy traumatikus élmény, egy felmondás vagy egy eljegyzés után jelentkezik a roham. Az is előfordulhat, hogy – főként fiatal, egészséges embereknél – teljesen váratlanul jelentkezik, akár alvás közben is. Jelentheti ez azt, hogy az idegsejtjeink túlreagálnak egy apróbb eseményt, de a tudomány jelenlegi állása szerint ez egyszerűen „csak úgy” is megtörténhet.

Sokan tapasztalnak „előszelét” a rohamnak: enyhe nyugtalanságot, feszültséget, gyomorszorítást vagy gyorsuló légzést. Pánikroham esetén hirtelen lép fel igen intenzív félelem- vagy nyugtalanságérzet, amely a megjelenésétől számított 10 percen belül éri el csúcspontját és egy órán belül eltűnik. Ha megtanulod felismerni ezeket a jeleket, nagyobb esélyed van időben közbelépni.

Mit tegyünk pánikroham esetén?

A pánik egyik motorja a kapkodó, felszínes légzés. Próbálj tudatosan lassítani: lélegezz be az orrodon, míg elszámolsz négyig, tartsd bent két másodpercig, majd fújd ki hat számolásra. Már néhány perc is érezhetően csökkentheti a feszültséget. Paradox módon a pánik elleni harc gyakran csak fokozza a rohamot. Próbáld meg elfogadni: „Most pánikrohamom van, kellemetlen, de el fog múlni.” Ez az attitűd csökkenti a félelmet, ami a tüneteket táplálja.

Amennyiben pánikrohamunk van, kórházi kezelésre nem feltétlenül lenne szükségünk, de mivel a pánikroham és a szívroham tünetei hasonlítanak egymáshoz, okosabb felkészülni a nagyobb bajra. Egy roham általában 5-20 percig tart, ritka esetekben lehet hosszabb. Amennyiben a tünetek nem enyhülnek, kérjünk segítséget és forduljunk orvoshoz!

Forrás: hazipatika.com