Január végén a Szelíd Lovas Népfőiskola szervezésében szakmai délutánt tartottak Nagyszőlősön Az egészség megőrzése a mai modern világban címmel. Az esemény elsősorban intézményvezetőknek, pedagógusoknak, a speciális igényű gyermekekkel foglalkozó szakembereknek szólt, akik munkájuk során nap mint nap találkoznak idegrendszeri és viselkedési sajátosságokkal élő gyermekekkel.

Dr. Guseo András ideggyógyász, pszichiáter előadásának középpontjában az ételvezérelt viselkedési spektrumzavar állt.

Szakmai szemlélettel mutatta be az étkezés, az ételallergiák és az idegrendszeri működés közötti összefüggéseket, kitérve arra, hogy bizonyos táplálékokra adott reakciók miként befolyásolhatják a viselkedést, a figyelmi funkciókat és az érzelmi szabályozást.

Előadása hangsúlyozta a multidiszciplináris megközelítés jelentőségét, valamint a korai felismerés és az egyéni érzékenységek figyelembevételének szerepét a gyermekek ellátásában.

A szakmai program másik előadója Vajda Rudolf tanár volt, aki az autizmus és az ADHD pedagógusi megközelítéséről beszélt.

Előadásában gyakorlati példákon keresztül vázolta fel a speciális képességű gyermekekkel való mindennapi munka kihívásait, különös tekintettel az intézményi keretek között alkalmazható pedagógiai megoldásokra.

Kiemelte az együttműködés, a következetesség és a rugalmas szemlélet fontosságát, amelyek nélkülözhetetlenek az érintett gyermekek hatékony támogatásához.

Az esemény szakmai párbeszédre adott lehetőséget, és megerősítette azt a szemléletet, miszerint a gyermekek egészségének megőrzése és fejlődésük támogatása komplex feladat, amely az egészségügyi és pedagógiai területek szoros együttműködését igényli.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma