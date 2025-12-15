Téli vitaminpótlás

A tél egyik slágergyümölcse a narancs. Nézzük, íze mellett még miért éri meg gyakran fogyasztani ezt a citrusfélét!

„Sokan esküsznek rá, hogy a téli hónapokban a narancs fogyasztása a legjobb módszer az egészség megőrzésére, mivel ez a gyümölcs kiemelkedő vitamintartalmával erősíti az immunrendszert. De valóban így van ez?” – tette fel a kérdést egyik Facebook-posztjában az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. Mutatjuk, valóban annyira egészséges-e ez a citrusféle, mint amennyire sokan gondolják.

Mi van a narancsban?

A KalóriaGuru.hu kalkulátora alapján 100 gramm narancsban 47 kilokalóriányi energia, 0,9 gramm fehérje, 9,4 gramm szénhidrát és 2,4 gramm rost található. Ekkora mennyiség elfogyasztásával ráadásul a felnőtteknek ajánlott napi C-vitamin-bevitel több mint 65 százalékát fedezhetjük. Viszonylag sok benne a folsav és a kálium is, gazdag továbbá antioxidáns hatású növényi anyagokban, például karotinoidokban és antociánokban.

„A narancs tényleg sok C-vitamint, ugyanakkor viszonylag kevés másféle vitamint tartalmaz” – figyelmeztetett a Rizikometer. Magas C-vitamin-tartalma miatt azonban már önmagában megéri gyakran fogyasztani ezt a citrust, az említett vitamin ugyanis kulcsfontosságú szerepet játszik az anyagcserében, a sebgyógyulásban, valamint az immunrendszer megfelelő működésében. Antioxidánsként pedig védelmet nyújt a sejteknek a szabad gyökök károsító hatásaival szemben.

A bolti narancslével jobb óvatosan bánni

Összességében tahát a kalóriaszegény, ugyanakkor rost- és vitamindús friss narancs jó választás lehet két főétkezés közötti nassolnivalóként. „A narancslére sajnos ez csak részben igaz, mivel annak cukortartalma sokszor az üdítőitalokéval vetekszik” – mutatott rá bejegyzésében a Rizikometer.

