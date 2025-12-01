Négy ok, amiért a nátha estére mindig súlyosabbnak tűnik

Amikor náthás vagy, az egyetlen dolog, amire vágysz, az egy jó éjszakai alvás — de sokan tapasztalják, hogy az orrfújás, köhögés és dugulás csak rosszabbodik, amikor lefekszenek.

Ha megfázással küzdünk, sokszor este kezd el igazán bedugulni az orr, erősödik a köhögés, vagy válik kellemetlenebbé a torokfájás. Ennek megvan az oka — ráadásul több is.

Éjszaka erősebben dolgozik az immunrendszered

A szervezeted belső órája éjjel fokozza az immunsejtek aktivitását. Ugyanakkor az immunsejtek gyulladást okozva küzdenek a fertőzések ellen, a gyulladás miatt pedig erősebbek lehetnek a megfázás tünetei: a köhögés, a torokkaparás, az orrdugulás. A gyulladást kiváltó immunsejtek általában az éjszaka első óráiban, éppen akkor érik el csúcspontjukat, amikor lefekszel.

Leesik a kortizolszinted

A stresszhormonként is ismert kortizolnak gyulladáscsökkentő hatása is van. A kortizolszint nappal magasabb, ezért akkor enyhébbnek érezheted a tüneteidet. Éjszaka viszont a kortizolszint lecsökken, és ezzel együtt felerősödik a gyulladás is. Emiatt tűnik úgy, hogy estére minden rosszabb lesz, néha még hőemelkedés vagy láz is jelentkezhet – írja a Health.com.

Fekvő helyzetben könnyebben felgyűlik a váladék.

Amíg állsz vagy ülsz, a gravitáció segít a váladékot „levezetni”. Amikor lefekszel, ez a támogatás megszűnik: a melléküregekben, az orrban és a torokban könnyebben összegyűlik a váladék. Emiatt lesz erősebb a köhögés és az orrdugulás, vagy akár fejfájás is jelentkezhet. Egy plusz párna sokat segíthet ezen a helyzeten.

Este jobban figyelsz a tüneteidre

Napközben sok minden leköti a figyelmed, például a munka vagy egyéb elintéznivalók. Ilyenkor kevésbé tudatosul, hogy mennyire vagy rosszul. De amikor lefekszel minden tünet erősebbnek tűnik.

Mit tehetsz, hogy könnyebb legyen az éjszaka?

Aludj egy plusz párnával: így a váladék nem gyűlik össze olyan könnyen.

Párásítsd a levegőt vagy gőzölj: ez segíthet fellazítani a letapadt nyákot.

Igyál sok folyadékot: a bőséges víz- és teafogyasztás hígítja a váladékot, így könnyebb kiüríteni.

A méz természetes köhögéscsillapítóként hat, és antimikrobiális tulajdonságokkal is rendelkezhet. Fekvés előtt fogyassz egy kanál mézet, vagy keverd bele egy teába.

A C-vitamin szedése segíthet a tünetek enyhítésében.

Ha a tünetek két hétnél tovább tartanak, vagy hirtelen jelentősen romlanak (például nehézlégzés, erős fájdalom, szédülés jelentkezik), érdemes orvoshoz fordulni.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Getty Images)