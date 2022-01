Nátha: mik a legjobb praktikák ellene?

A nátha a téli hónapokban sokaknak okoz kellemetlen napokat. Érdemes fokozottan figyelni a megelőzésre, és persze az sem árt, ha minél többet megtudunk a betegségről.

A kézmosás a legjobb védekezés nátha ellen

Sokan elfelejtik vagy talán nem is tudják, de az egyik legegyszerűbb, egyben legbiztosabb módja, hogy csökkentsük a megfertőződés esélyét, ha minél gyakrabban és minél alaposabban kezet mosunk. Nincs szükség antibakteriális szappanra, a hagyományos is tökéletes, viszont a kézmosás tartson legalább húsz másodpercig, és alaposan dörzsöljük át a kezeinket.

A mozgás is segíthet

A nyári szabadságolások, pihenések után az ősz általában mindenki életébe kicsit nagyobb rendszert hoz, így ideális időpont arra, hogy sportolni kezdjünk, ha eddig nem tettük. Tudományosan bizonyított tény, hogy a rendszeres mozgás erősíti az immunrendszert. A hetente 2-3 alkalommal sportoló emberek ritkábban lesznek betegek.

A megfázás messziről fertőz

A náthát terjesztő vírus “hatótávolsága” majdnem két méter. Ha beteggel vagyunk egy helyiségben, körülbelül ekkora távolságot érdemes tőle tartani, ha csökkenteni szeretnénk az esélyét, hogy megfertőződjünk.

Nem mindegy, hogyan fújunk orrot

Az orrfújás legjobb módja, ha az egyik orrlyukat befogjuk az ujjunkkal, és a másikat fújjuk. Ellenkező esetben orrdugulásunk jó eséllyel súlyosbodni fog, és még fülünk is megfájdul.

A házi gyógymódok tényleg működnek

A C-vitamin és az echinacea is nagyszerű eleme a nátha elleni kúrának, de az olyan házi gyógymódok is sokat segítenek, mint a forró húsleves és a forró tea. Kutatások szerint nemcsak azért hasznosak, mert hidratálják a szervezetet, ami betegség esetén különösen fontos, hanem azért is, mert bizonyítottan gyulladáscsökkentő hatásúak.

Forrás: Care2.com