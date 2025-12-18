Négy nyomós érv a halfogyasztás mellett

A karácsonyi lakomának nem kell feltétlenül nehéznek és zsírosnak lennie: az ünnepi asztalon egyszerre jelenhet meg a hagyomány és egészség.

Bár jótékony hatásai közismertek, továbbra is túl kevés halat eszünk. A magyarok évente alig több, mint 5 kilónyit fogyasztanak belőle, miközben az Európai Unió átlaga 25 kiló, Portugáliában pedig majdnem eléri az 57 kilót. Sok magyar családban ettől jelentősen lemaradva csupán karácsonykor kerül az asztalra hal, leggyakrabban halászléként vagy rántott formában. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége közleményében hívta fel a figyelmet arra, miért is lenne fontos ezen változtatnunk.

A hal ezért egészséges:

Könnyen emészthető;

kiváló minőségű fehérjét tartalmaz;

értékes vitaminokban (A-, D-, B-vitaminok), ásványi anyagokban (foszfor, jód, szelén, kalcium) gazdag; illetve

ómega–3 zsírsav (EPA és DHA) forrás, így hozzájárul a szív- és érrendszer egészségéhez, az agy és a látás megfelelő működéséhez, valamint a gyulladásos folyamatok csökkentéséhez is.

Az OKOSTÁNYÉR® ajánlása szerint hetente legalább egy adag (15 dkg) halat kellene ennünk. Ha máskor nem, a karácsony ideális alkalom, hogy megtegyük efelé az első lépést.

Praktikus tanácsok a vásárláshoz, főzéshez

Válasszunk ellenőrzött forrásból származó halat!

A friss hal kopoltyúja piros, szeme tiszta és domború, húsa rugalmas.

Ha nem vagyunk oda az ízéért, válasszunk tőkehalat, lepényhalat vagy tilápiát! Az is segít, ha felhasználás előtt tejbe áztatja a szeleteket, ami elveszi a jellegzetes, erős halízt, ahogy a fűszeres mártás vagy a citromos ízesítés is.

Kísérletezzen halkonzervekkel is, ezek salátákban, tésztán nagyon jól használhatók.

Ha nem annyira jártas a halkészítésben, kezdje a sütőzacskóban készült, párolt verzióval, ez szinte elronthatatlan.

Forrás: hazipatika.com