Négyéves kislány életét mentették meg Munkácson

A Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház orvosai sikeres beavatkozással mentették meg egy négyéves kislány életét, aki veleszületett, súlyos veseproblémákkal küzdött.

A gyermek hiába kapott több kezelésből álló kúrát, a betegség újra és újra kiújult. Az alapos vizsgálatok után az orvosok hólyag-ureterális refluxot állapítottak meg a kislánynál. Ez a fejlődési rendellenesség azt jelenti, hogy a vizelet nem a szokásos módon ürül ki a szervezetből, hanem visszaáramlik a vesékbe, gyulladást és maradandó károsodást okozva.

A kórház urológusai modern, minimálisan invazív endoszkópos eljárást alkalmaztak a probléma megoldására. Az operáció sikeresen lezajlott, és a kislány állapota rövid időn belül jelentősen javult.

Az orvosok szerint a beavatkozásnak köszönhetően a gyermek a jövőben már nem lesz kitéve állandó, fájdalmas visszaeséseknek, és elkerülheti a súlyos szövődményeket is.

– Számunkra a legnagyobb elismerés az, amikor a kis páciens mosolyog, a szülők pedig megnyugodhatnak, hogy gyermekük biztonságban van

– fogalmaztak a kórház munkatársai.

Kárpátalja.ma/transkarpatia.net