Nem tud lefogyni a nyárra? PCOS is okozhatja

A PCOS-ben szenvedők többsége makacs túlsúllyal küzd. De vajon miért?

Dr. Koppány Viktóriát, a Budai Endokrinközpont PCOS és inzulinrezisztencia specialistáját kérdeztük.

A PCOS gyakran magas inzulinszinttel jár együtt, ami magasabb tesztoszteronszintet eredményezhet. Ez pedig sajnos igencsak kedvez a zsírpárnák kialakulásának, főleg a has körül, ráadásul a zsigeri zsírok megjelenésében is nagy szerepe van.

Mindez megnöveli a 2-es típusú diabetes fellépésének kockázatát, ráadásul a szervek körüli zsírok a szív-és érrendszeri betegségek esélyét is jelentősen fokozza. Hogy bebizonyosodjon az inzulinrezisztencia (IR), terheléses vércukor és inzulinszint mérésre van szükség. Az állapot fennállása speciális, személyre szabott diétával, mozgással és gyógyszeres terápiával orvosolható.

Depresszióhoz is vezethet a PCOS

A PCOS-ben szenvedők körében gyakoribb a depresszió a hormonális zavarok és az állapot okozta zavaró tünetek (pl. fokozott szőrösödés, túlsúly, aknék, meddőség) miatt. A rossz hangulat miatt pedig sokak többet nyúlnak egészségtelen ételekhez és különböző nassolni valókhoz.

– Pedig a diéta a betegség kezelésének egyik fő kulcsa, ezért a PCOS-es beteg egy ördögi körbe kerülhet – mondja dr. Koppány Viktória, a Budai Endokrinközpont PCOS és inzulinrezisztencia specialistája.

A PCOS az anyagcserére is hatással van

A PCOS sajnos komoly hatást gyakorol az anyagcsere folyamatokra, pontosabban lassítja azt, ami pedig a testsúlyon is meglátszik. Egyes szakemberek ezért érdemes lehet kb. 400 kalóriával kevesebbek fogyasztaniuk a betegséggel küzdőknek.

A PCOS (policisztás ovárium szindróma) számos mechanizmus révén nehezítheti a fogyást. A betegség gyakran jár inzulinrezisztenciával, ami megnehezíti a szervezet számára a vércukorszint megfelelő szabályozását és energiává alakítását, ezáltal elősegítheti a zsírlerakódást. Emellett a hormonális egyensúlyhiány, beleértve a magasabb androgénszinteket, hatással lehet az anyagcserére és a testzsír eloszlására. A PCOS okozta hormonális változások fokozott éhségérzetet és szénhidrát utáni sóvárgást is eredményezhetnek, ami megnehezíti az egészséges étrend betartását.

Érdemes tudni, hogy PCOS esetén (is) a megfelelő diéta személyre szabott, így célszerű dietetikussal konzultálni az eredményes táplálkozás érdekében, melynek során elsajátítható többek között, hogy mit is jelent a glikémiás index, mikor milyen felszívódású ételt kell fogyasztani, mit mivel lehet helyettesíteni.

Fontos továbbá, hogy az anyagcserét nem csupán étkezéssel, hanem rendszeres mozgással is fel lehet turbózni, mely nem csupán a metabolizmusra van pozitív hatással, hanem sok más mellett az inzulinszintre, a hangulatra, valamint a szív-és érrendszer állapotára is.

Farkaséhség: amikor folyton éhesnek érzi magát

Az éhség-és telítettség érzést elsősorban két hormon szabályozza: a ghrelin és a leptin. Azonban PCOS esetén egyik sem képes megfelelően ellátni a feladatát. Ezáltal gyakran megesik, hogy akkor is korog a hasa, ha valójában épp nincs szüksége ételre, illetve nincs az a kellemes teltség érzése evés után.

Éppen ezért érdemes ellenőrizni, hány gramm szénhidrátot és kalóriát fogyaszt, nehogy túl sokat vigyen be. Emellett segít az éhségérzet leküzdésében az is, ha diétája bővelkedik rostokban és lassan felszívódó szénhidrátokban, valamint ha megfelelő mennyiségű folyadékot (lehetőleg vizet) iszik.

A PCOS komplex kivizsgálást igényel!

A tünetegyüttes megállapításához a Rotterdami Konszenzus 3 kritériumából legalább 2-nek meg kell felelni:

A petefészkek poliszcisztás megjelenése (PCO) Rendszertelen, kimaradó menstruáció A tesztoszteron túltermelődése (a mellékvesében, valamint kis mennyiségben a petefészkekben is megtalálható).

Amint látható, szerteágazó tünetekről, panaszokról van szó, így a kivizsgálás is komplex! A cisztás megjelenést ultrahanggal derítik ki, a nőgyógyász hüvelyi ultrahang vizsgálatot kérhet, ezt a ciklus elején szükséges elvégezni. A hormonvizsgálattal nemcsak a női és férfi nemi hormonokat, hanem a prolaktin-szintet (PRL – a terhesség idején és a szülés után a legmagasabb), valamint a pajzsmirigy funkciót is meg kell nézni. Ezek mellett szükséges vércukorterhelés, inzulinszint meghatározással, kizárva a cukorbetegséget és az inzulinrezisztenciát (IR). A szindrómában szenvedő nők zsírszövete nem termel elegendő adiponektin hormont, így ennek a szintjét is megmérik.

Összegzés

A PCOS okozhat makacs túlsúlyt a magas inzulinszint és tesztoszteronszint miatt.

Speciális diétával és mozgással orvosolható az állapot, de gyakoribb a depresszió a betegek körében.

A betegség lassítja az anyagcserét, javasolt kb. 400 kalóriával kevesebbet fogyasztani.

A diéta személyre szabott, fontos a glikémiás index, valamint rendszeres mozgás is ajánlott.

A diagnózishoz szükséges ultrahang, hormonvizsgálat és vércukorterhelés.

Forrás: EgészségKalauz