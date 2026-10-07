Nemcsak megfázásra jó a méz

A méhkaptár olyan, akár egy családi vállalkozásban működtetett gyógyszergyár és patika. Termékei több mint félszáz emberi bajra kínálnak gyógyírt.

A méz évszázadokig egyetlen édesítőszerünk volt, igen ősi emberi táplálék. A mézgyártás a virágok mélyén, a nektárt adó mirigyekben kezdődik. A méhek innen szívják fel a nektárt mézhólyagjukba, ahol máris elkezd átalakulni. Először is a nektár enzimei és a méh emésztőenzimeinek hatására megerjed, majd, elpárolog belőle a fölös nedvesség, besűrűsödik.

A méz cukortartalma állandó, mivel a dolgozók mindig azonos összetételűre állítják be. A túl folyós mézet apró cseppecskékbe adagolva szárogatják, a túl töményet szájszervükkel hígítják, majd a sejtekbe tömik, és szárnyukkal elősegítve az érést és párolgást, a mézet készre gyártják. A végtermék cukorkoncentrációja 80 százalék körüli. A hígított, hígan folyó méz ezért könnyen felismerhető. A kész mézet tartalmazó sejteket viaszsapkával zárják. A lezárt lépre akár rá is írhatnák, hogy „lezárt állapotban korlátlan ideig eltartható”. Nyáron, amikor bőséges a nektárellátás, 900 méh két nap alatt állít elő egy kiló mézet, az őszhöz közeledve ugyanennyi méz előállítása csaknem ötvenszer ennyi munkába telik. Egy méhcsalád egyébként 60-90 ezer méhet számlál.

A legtartósabb vitaminraktár

A méz 4/5 rész gyorsan felvehető formába átalakított főként szőlő- és gyümölcscukorból, valamint 1/5 rész vízből áll. Ennek megfelelően teli van kalóriával, 100 grammban mintegy háromszázzal. Egyéb összetevőik miatt a különféle mézfajták teljesen más íz-, szín- és aromavilággal rendelkeznek. Nem csak az épp virágzó növények, de a talaj, az időjárás és az adott évszakok is éreztetik hatásukat a méz minőségében. Az erős aromájú, sötét mézek például a száraz későnyár és ősz termékei, ásványi anyagokban egyébként ezek a leggazdagabbak. A méz gyakorlatilag minden olyan anyagot tartalmaz, amelyre testünk táplálásához szükség van. A különféle cukrok mellett, fehérjék, savak, számos vitamin forrása a méz. A vitaminok közül jócskán található benne C- és B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B7-vitaminok, nikotinamid, folsav.

Ellentétben a gyümölcsök és zöldségek idővel lebomló vitamintartalmával, a méz vitaminjai, ha csak nem forrósítják föl, időtlen időkig elállnak. A mézfogyasztás ezért gyógyítja az angolkórt, a skorbutot. Különösen a kezeletlen, szűretlen méz gazdag nagy fehérjetartalmú virágporban. Sok értékes ásványi anyagot is tartalmaz: vas, réz, mangán, szilícium, klór, kalcium, kálium, nátrium, foszfor, alumínium és magnézium van a mézben, arányuk a talaj összetételét tükrözi. Néhány evőkanál méz számos ásványi anyagból, például foszforból, vasból, kalciumból és magnéziumból fedezi a napi szükségletet.

A többi kincs

Néhány speciális hatóanyag is található a mézben. Ezek között találjuk a méhek termelte enzimeket is, amelyek baktériumölő hatása a kísérletek szerint több elterjedt antibiotikuméval vetekszik. Emellett a méz antibakteriális és fertőtlenítő hatását magas cukor- illetve káliumtartalmával is magyarázzák, ami miatt szinte kivonja a vizet a különböző mikroorganizmusokból, és ezzel elpusztítja azokat.

A méz még a nyílt és égési sebekre, fekélyekre téve is alkalmazható, fájdalomcsillapító, viszketést csökkentő hatású, a sebgyógyulást jobban segíti, mint az antibiotikumos kenőcsök. Természetesen steril, orvosi mézet kell használni. A rezisztenssé váló baktériumok korában az elődeink háborúiban használt régi gyógymód újra egyre népszerűbb lesz. A mézzel kísérletező orvosok tapasztalata szerint a mézzel kezelt sebek elhalt szövetei hamarabb kilökődnek, a kötözés nem fáj annyira, gyorsabb a gyógyulás. A méz bevált gyógyszer epe- és hasnyálmirigy-betegségek, májbetegségek, gyomor- és nyombélfekélyek, bélgyulladás, székrekedés, reumás gondok kezelésére, hatékony migrénre, szédülésre, vérszegénységre is. Igen hasznos táplálék a cukrok átalakítását végző enzimek – invertáz vagy a keményítőt bontó amiláz – nem megfelelő működése esetén.

A méz még a nyílt és égési sebekre, fekélyekre téve is alkalmazható





A méz segít megőrizni az inzulinérzékenységet , így még a cukorbetegség megelőzésére is jónak tartják. Nagy kalóriatartalma miatt roborálására, daganatos betegek táplálására és alultápláltság esetén is kiváló. Szinte közmondásos a méz és egyéb méhészeti termékek termékenységre kifejtett jótékony hatása mindkét nem esetében. A férfiaknál a spermiumszámot és a spermiumok mozgékonyságát, a nőknél a teherbe esés valószínűségét növeli. Úgy tartják, még méregtelenít is.

Jó tudni A magyar méz ízében és összetételében a legjobbak közé tartozik, de csak olyan mézet érdemes vásárolni, amelynek címkéjén szerepel a termék származási helye és a méhész neve. Ahány méz, annyiféle jótékony hatáskombináció. Az allergiásoknál a virágportartalom miatt az egyik méz gyógyít, a másik tán épp allergizál. Az akácméz aranysárga, kellemes, semleges aromájú, lágy, jól gyógyítja a megfázást. A napraforgóméz frissen aranysárga, majd lassan besötétedő, könnyen ikrásodó. A nyári vegyes virágméz csaknem minden bajra jó. Az eperméz vérszegénységre, a fenyőméz – ami egyébként nem virágnektárból, hanem a fenyőtetvek édes váladékából készül – tüdő- és hörgőbajokra jó. A hársfavirág méze nyugtató, fertőtlenítő.

A legjobb, nem cukormentes rágógumi – a lépes méz és méhviasz

Csecsemő- és kisgyermekkorban vitamintartalmánál fogva segíti a csontképződést, az emésztést és a táplálékok felszívódását. Régen a mézet szívesen rágcsáló gyermekek ritkábban fáztak meg, vagy hamarabb gyógyultak ki a bajból. A méz nyugtatja a gyulladt hörgőket, nyákoldó és köptető. A gyerekeknek rágógumi helyett legjobb volna egy-egy kicsi porció lépes mézet adni. Ha megégették nyelvüket, vagy aftájuk van , a sérülés hamarabb gyógyul, hiszen a méz hámszövet-regeneráló hatása a nyálkahártyákon is érvényesül.

Virágpor

A virágporgyűjtés szaporább munka, ezért a méhcsaládok kevesebb méhre bízzák, de így is mintegy két óra, mire egy méh telirakja a hátsó lábain elhelyezkedő pollengyűjtő kosárkákat. A pollenek a méhek pollengyűjtő kosárkáiból apró gömbökké összetapadva nyerik a kaptárból, ezután csak kicsit szárítani, esetleg tisztítani kell. A méhek a begyűjtött virágport a lépsejtekbe tömködik, ahol a beinduló enzimatikus folyamatok hatására savanykás ízű, úgynevezett méhkenyér alakul belőle, ami elfogyasztva a virágporhoz hasonló hatású. A virágpor értékes fehérjéket, húszféle aminosavat C- és B-vitaminokat, E- és A-vitamint, 28 különböző ásványi anyagot, még lítiumot is tartalmaz a gyűjtőterülettől függően változó arányban. A rostok kivételével minden szükséges tápanyag benne van, amire az embernek szüksége van, így vegetáriánusok ideális kiegészítő tápláléka lehet.

Immunerősítő, roboráló, anyagcsere-serkentő, segíti a vérképzést, szabályozza az emésztést, májbetegségek, emésztési zavarok, érrendszeri és keringési problémák, vérszegénység, vérnyomásproblémák kezelésében bizonyított. Fokozza a szellemi teljesítőképességet, javítja a koncentrációs képességeket.

A virágporban vagy méhkenyérben rejlő tápanyagkincsek kinyeréséhez érdemes a pollenszemcséket legalább 14 nappal a fogyasztás előtt mézbe keverni, és állni hagyni, így a pollen külső burka felpattanva hozzáférést enged értékes anyagaihoz. A mézes pollen szinte korlátlan ideig eláll. Rendszeres fogyasztása az allergiások kezelésében a hiposzenzibilizáció elvén hatékony lehet, de ilyenkor adagolása orvosi felügyelet mellett történjék.

Méhszurok vagy propolisz

Görög neve annyit tesz, a városért, vagyis a méhek városa, a kaptár megvédésére szolgáló, sötétsárga, vörösbarnás színű ragadós, fertőtlenítő és szigetelő-anyag, amit a méhek a növények mézgás váladékaiból állítanak elő. A fele gyanta, harmada viasz, tizede illóolaj némi virágporral. Propolisz-torlasz védi a bejáratot, a kaptár réseit, ezzel vonják be a kaptár falát, a lépek határát, védik meg a méhsejteket a fertőzésektől, pusztító járványoktól, ami egy ilyen sűrűn lakott fészekben végzetes lehet. Flavonoid-tartalmának és cseranyagainak köszönhetően ugyanis antioxidáns, gombaellenes, antibakteriális és antivirális hatású, felülmúlja a gyógyászatban használt legtöbb antibiotikumot. Bizonyítottan fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító. Az ókori Egyiptomiak óta a harctéren szolgáló katonák természetes sebgyógyítója volt, ezzel fertőtlenítettek a foghúzást végző felcserek és borbélyok. Antibiotikumként olyan kórokozók ellen is beválik, amelyek a legtöbb alkalmazott antibiotikum ellen már rezisztenssé váltak. Igen makacs bakteriális fertőzések, protézisek, mesterségesen előállított transzplantátumok körüli baktérium-mikrofilmek ellen remélnek tőle megoldást a kutatók.

Elfogyasztva emésztőrendszeri gyulladások, fekélyek, fertőzések ellenszereként, értágító és vérnyomáscsökkent szerként alkalmazzák. Náthára, légúti fertőzésekre ajánlott. Immunerősítő és daganatellenes hatást is tulajdonítanak neki. Külsőleg égési sérüléseknél, gennyes sebeknél, pattanásoknál , szájsebeknél, nehezen gyógyuló, hegesedő sérüléseknél kenőcs formában jól használható, enyhíti a viszketést.

Természetes formában, tablettába préselve, kenőcsként, alkoholos tinktúra formájában alkalmazzák. Újabban illékony hatóanyagait a levegőben szétoszlatva várnak tőle gyógyhatást. Ilyenkor a bőrön, a légutakon és az orr nyálkahártyáját behálózó szaglóidegeken keresztül hat. Idegrendszerre kifejtett hatás szerint stresszoldó, depresszióellenes.

Gyógyhatása a mézéhez hasonló, csak kifejezettebb, illetve még több területen alkalmazzák, ezért gyógyhatás-listája kiegészül: segíti az alkoholról és dohányzásról való leszokást, görcsoldó, méhallergia ellenes, fogszuvasodás gátló, alkalmas gombás fertőzések, nemi fertőzések legyőzésére . Testszag- és izzadás ellen dezodoráló hatását is kiaknázzák.

Méhpempő, avagy királyi zselé

A méhpempő – gelée royal – a kiváltságos méhlárvák, álcák fehéres sárga, érdekes szagú tápláléka. A fiatal dolgozók, a dajkaméhek készítik számukra speciális mirigyeikkel, hogy királynőt neveljenek belőlük. Ezért csak kevés pempő készül, s mivel a méheknek is nagy szüksége van rá, igen drága méhészeti termék. Oly tápláló, hogy a kicsi álca három nap leforgása alatt több mint kezdeti tömegének kétszázszorosára nő tőle. Dúskál a fehérjékben, vitaminokban – különösen sok pantoténsav van benne – és ásványi anyagokban.

Kóros soványság, alultápláltság, vitaminhiány és egyéb hiánybetegségek, valamint időskori bajok, agyér-elmeszesedés orvoslására használják, csak határozott ideig szabad fogyasztani.

Reumaellenes injekció az erdőben…

A méhek egy csípés alkalmával alig 0,1 mg mérget bocsátanak ki. A csípés nem éppen kellemes, de hasznos, akár egy injekció: a méhészfeleségek nem feltétlenül bánják, ha egy-egy méh megcsípi őket, amikor a családi vállalkozásban szorgoskodnak. Így kezeltetik reumájukat. Gyógyhatására tudományos bizonyítékok is szolgálnak: az amerikai méhészek között kevesebb a reumás, mint más foglalkozást űző kortársaik között. A kezelés kíméletesebb módja – legalábbis az ember számára -, ha a megölt méh mérgét dörzsölik be a bőrbe. Régen az egész rovart dörzsölték szét. A méhméreg vérnyomáscsökkentő, véralvadásgátlóként érkatasztrófákat megelőző hatású. Antibiotikus és antivirális hatású, némely szemölcs is eltüntethető egy-egy jól irányzott méhcsípés-kúrával. A méhméreg-kúrával övsömört is sikerült eltüntetni .

hazipatika.com

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