Ingyenes egészségügyi szűrés 40 év felett

Ukrajnában 2026-ban indul el az új „Nemzeti Egészségellenőrzés” program, amelynek célja, hogy minden 40 év feletti állampolgár ingyenes orvosi vizsgálaton vehessen részt.

A programot az állam finanszírozza, és az első évben mintegy ötmillió ember bevonását tervezik. Összesen körülbelül 19 millió ukrán tartozik a 40 év feletti korosztályba, akik a következő években fokozatosan vehetnek részt a vizsgálatokon.

A szűrés becsült költsége személyenként 2 000 hrivnya, ezt azonban a kormány fizeti ki az egészségügyi intézményeknek a nyújtott szolgáltatásokért.

A lakosok szabadon választhatják ki, melyik orvosi rendelőben szeretnék elvégeztetni az ellenőrzést. A vizsgálatok eredményei az országos elektronikus egészségügyi rendszerbe kerülnek, így a betegek adatai biztonságosan nyomon követhetők lesznek.

Az új programot digitális értesítési rendszerrel együtt vezetik be. 2026-tól az érintettek értesítést kapnak a Gyijára a vizsgálat lehetőségéről. Így mindenkit előre tájékoztatnak, és a részvételt a felhasználónak kell megerősítenie üzenetben.

Kárpátalja.ma/pmg.ua