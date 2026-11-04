Négy népszerű ital, amely megterhelheti az emésztőrendszert

Egyes közkedvelt italok fokozhatják a gyomorsavtermelést, puffadást, gyomorégést vagy emésztési panaszokat okozhatnak, sőt rendszeres fogyasztásuk bizonyos esetekben a bélrendszer működésére is kedvezőtlenül hathat.

Táplálkozási szakértők négy olyan italt emeltek ki, amelyek fogyasztásával érdemes körültekintőnek lenni.

Kávé

A kávé mértékletes fogyasztása egy kiegyensúlyozott étrend része lehet, a benne található koffein azonban egyeseknél emésztési panaszokat válthat ki. Serkentheti a stresszhormonok – köztük a kortizol és az adrenalin – termelődését, emellett fokozhatja a gyomorsav-elválasztást. Ez savas refluxhoz és gyomorégéshez vezethet, különösen akkor, ha valaki éhgyomorra fogyaszt kávét.

Alkohol

Az alkohol megterhelheti az emésztőrendszert, és nagyobb mennyiségben hányingert, gyomorpanaszokat, valamint más kellemetlen tüneteket okozhat. Caroline Thomason dietetikus szerint a máj elsődleges feladata az alkohol lebontása, ezért annak fogyasztásakor a szervezet más emésztési folyamatai háttérbe szorulhatnak.

Szénsavas italok

A szénsavas üdítők egyeseknél puffadást és gyomorégést idézhetnek elő. Bár vannak, akik gyomorfájás vagy hányinger esetén is ilyen italokhoz nyúlnak, ezek nem feltétlenül enyhítik a panaszokat. A szakértő inkább az alacsonyabb hozzáadottcukor-tartalmú alternatívákat javasolja, különösen azokat, amelyek növényi rostokat és prebiotikumokat is tartalmaznak.

Energiaitalok

Az energiaitalok gyakran nagy mennyiségű cukrot és koffeint tartalmaznak, miközben kevés értékes tápanyagot és rostot biztosítanak. A magas cukortartalom kedvezőtlenül befolyásolhatja a bélflóra egyensúlyát, a koffein pedig a kávéhoz hasonlóan fokozhatja a gyomorsavtermelést. Egyes termékekben alkalmazott édesítőszerek, például a maltit vagy a xilit, a bélbaktériumok közreműködésével gázképződést és puffadást is okozhatnak.

A szakértők szerint az egyéni érzékenység jelentősen eltérhet, ezért érdemes figyelni arra, hogy mely italok fogyasztása után jelentkeznek emésztési panaszok. A kellemetlen tünetek rendszeres visszatérése esetén célszerű orvossal konzultálni.

Forrás: storinka.com.ua

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