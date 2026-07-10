Nő a veszettség terjedésének kockázata Kárpátalján

Kárpátalján az idei év kezdete óta 12 veszettségesetet igazoltak laboratóriumi vizsgálatokkal, ami növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. A vírus jelenlétét a megye valamennyi járásában kimutatták.

A Kárpátaljai Megyei Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ tájékoztatása szerint tavaly ugyanebben az időszakban hét veszettségesetet erősítettek meg. Idén eddig négy kutyánál, négy macskánál és három rókánál mutatták ki a betegséget az Ungvári, Munkácsi, Huszti és Técsői járásokban. Emellett egy denevér esetében is felmerült a veszettség gyanúja, amelyet nem lehetett teljes bizonyossággal kizárni.

A szakemberek emlékeztetnek arra, hogy a veszettség halálos kimenetelű vírusos fertőző betegség, amely fertőzött állat harapásával, illetve a nyál sérült bőrfelületre vagy nyálkahártyára jutásával terjedhet át az emberre. Ukrajnában minden évben regisztrálnak emberi megbetegedéseket is.

A járványügyi szakemberek szerint a háborús helyzet megnehezítette a betegség elleni védekezést, mivel megnőtt a kóbor állatok száma, és a vadon élő ragadozók állományának ellenőrzése is nehezebbé vált. A fertőzés terjedésének visszaszorításában továbbra is kulcsszerepe van a háziállatok rendszeres oltásának, valamint a vadállomány immunizálásának.

Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy állatharapás vagy fertőzött nyállal való érintkezés esetén a sebet azonnal, legalább 15 percen keresztül bő vízzel és szappannal kell kimosni, majd haladéktalanul orvoshoz kell fordulni. Az időben megkezdett veszettség elleni kezelés életmentő lehet.

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