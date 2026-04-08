Nőtt a kampilobakteriózis esetszáma Kárpátalján
Kárpátalján emelkedést tapasztalnak a kampilobakteriózis megbetegedések számában – egy alattomos fertőzésről van szó, amelynek tünetei olyan erősek lehetnek, hogy a betegeket sokszor vakbélgyulladás gyanújával műtőbe viszik – tudatta a Novini Zakarpattya internetes hírportál.
A Campylobacter baktérium komoly próbatételt jelent az immunrendszer számára. A megbetegedésben a baktériumnak a szájon keresztül a szervezetbe kell jutni.
Az orvosok figyelmeztetnek: a leginkább veszélyeztetettek a kisgyermekek és az idősek, miközben a fertőzés forrása akár minden háztartásban jelen lehet.
A kampilobakteriózis hirtelen kezdődik, lappangási ideje általában 2–5 nap.
A leggyakoribb tünetek:
- Erős hasi fájdalom, amely gyakran vakbélgyulladásra emlékeztet.
- Hasmenés és hányinger, gyors folyadékvesztéssel.
- Láz és hányás.
Kik vannak a legnagyobb veszélyben?
- 5 év alatti gyermekek – náluk a betegség gyakran súlyosabb lefolyású
- 65 év felettiek
A baktérium az állatok – különösen a baromfi – beleiben és májában él. Ezért a házi készítésű élelmiszereket fogyasztóknak különösen körültekintőnek kell lenniük.
A fertőzés főbb útjai:
- Nyers tej és nem megfelelően átsütött hús fogyasztása.
- Konyhai higiénia hiánya (ugyanazon kés vagy vágódeszka használata nyers hús és kész ételek esetében).
- Szennyezett víz, amelyben a baktérium hetekig életképes maradhat.
- Közvetlen érintkezés háziállatokkal vagy haszonállatokkal.
A pontos diagnózis laboratóriumi vizsgálattal állítható fel, székletminta vagy PCR-teszt segítségével. Bár a betegség általában egy hét alatt magától lezajlik, komoly odafigyelést igényel.
Mit tegyünk megbetegedés esetén?
- Fogyasszunk sok folyadékot a kiszáradás elkerülése érdekében.
- Antibiotikumot csak orvosi javaslatra, súlyos esetekben alkalmazzunk.
- Tartsuk be a szigorú higiéniai szabályokat, különösen állatokkal való érintkezés után.
Az egészségügyi szakemberek hangsúlyozzák: a kampilobakteriózis tipikusan a „piszkos kéz és nyers ételek betegsége”. A megelőzés kulcsa a megfelelő higiénia és az élelmiszerek alapos hőkezelése.