Nőtt a kampilobakteriózis esetszáma Kárpátalján

Kárpátalján emelkedést tapasztalnak a kampilobakteriózis megbetegedések számában – egy alattomos fertőzésről van szó, amelynek tünetei olyan erősek lehetnek, hogy a betegeket sokszor vakbélgyulladás gyanújával műtőbe viszik – tudatta a Novini Zakarpattya internetes hírportál.

A Campylobacter baktérium komoly próbatételt jelent az immunrendszer számára. A megbetegedésben a baktériumnak a szájon keresztül a szervezetbe kell jutni.

Az orvosok figyelmeztetnek: a leginkább veszélyeztetettek a kisgyermekek és az idősek, miközben a fertőzés forrása akár minden háztartásban jelen lehet.

A kampilobakteriózis hirtelen kezdődik, lappangási ideje általában 2–5 nap.

A leggyakoribb tünetek:

Erős hasi fájdalom, amely gyakran vakbélgyulladásra emlékeztet.

Hasmenés és hányinger, gyors folyadékvesztéssel.

Láz és hányás.

Kik vannak a legnagyobb veszélyben?

5 év alatti gyermekek – náluk a betegség gyakran súlyosabb lefolyású

65 év felettiek

A baktérium az állatok – különösen a baromfi – beleiben és májában él. Ezért a házi készítésű élelmiszereket fogyasztóknak különösen körültekintőnek kell lenniük.

A fertőzés főbb útjai:

Nyers tej és nem megfelelően átsütött hús fogyasztása.

Konyhai higiénia hiánya (ugyanazon kés vagy vágódeszka használata nyers hús és kész ételek esetében).

Szennyezett víz, amelyben a baktérium hetekig életképes maradhat.

Közvetlen érintkezés háziállatokkal vagy haszonállatokkal.

A pontos diagnózis laboratóriumi vizsgálattal állítható fel, székletminta vagy PCR-teszt segítségével. Bár a betegség általában egy hét alatt magától lezajlik, komoly odafigyelést igényel.

Mit tegyünk megbetegedés esetén?

Fogyasszunk sok folyadékot a kiszáradás elkerülése érdekében.

Antibiotikumot csak orvosi javaslatra, súlyos esetekben alkalmazzunk.

Tartsuk be a szigorú higiéniai szabályokat, különösen állatokkal való érintkezés után.

Az egészségügyi szakemberek hangsúlyozzák: a kampilobakteriózis tipikusan a „piszkos kéz és nyers ételek betegsége”. A megelőzés kulcsa a megfelelő higiénia és az élelmiszerek alapos hőkezelése.

