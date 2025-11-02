Novemberi gyümölcsök, amelyek csodát tesznek az emésztéssel

Egy felnőtt embernek napi 25-30 gramm rost bevitelét javasolják a szakértők. A rostdús táplálkozás elsősorban a jó emésztés elősegítéséhez, illetve a székrekedés és az aranyér megelőzéséhez vagy kezeléséhez elengedhetetlen. De a bélflóra egészségének megőrzéséhez, a teltségérzet növeléséhez, a vércukorszint és a koleszterinszint szabályozásához, valamint az anyagcsere-betegségek kockázatának csökkentéséhez is kulcsfontosságúak a rostok.

11 rostdús novemberi gyümölcs

A gyümölcsökben sok rost található, ráadásul sok egyéb hasznos tápanyagot is rejtenek. Amennyiben szeretné megnövelni a rostbevitelét, és mindezt szezonális gyümölcsökkel tenné, akkor az alábbiak közül érdemes válogatnia novemberben.

Alma – 100 gramm almában 52 kilokalóriányi energia, 0,3 gramm fehérje, 0,2 gramm zsír, 11,4 gramm szénhidrát (ebből 10,4 gramm cukor) és 2,4 gramm rost található.

Birsalma – 100 gramm birsalma 57 kilokalóriányi energiát, 0,4 gramm fehérjét, 0,1 gramm zsírt, 13,4 gramm szénhidrátot és 1,9 gramm rostot rejt. Sok benne a C-vitamin, a kálium és a réz is.

Datolyaszilva – 100 gramm datolyaszilvában 70 kilokalóriányi energia, 0,6 gramm fehérje, 0,2 gramm zsír, 15 gramm szénhidrát (ebből 12,5 gramm cukor) és 3,6 gramm rost található. Gazdag A-vitaminban, mangánban és rézben.

Dió – 100 gramm dió 654 kilokalóriányi energiát, 15,2 gramm fehérjét, 65,2 gramm zsírt, 7 gramm szénhidrátot és 6,7 gramm rostot rejt. Gazdag B-vitaminban, cinkben, foszforban, magnéziumban, mangánban és rézben is.

Gesztenye – 100 gramm gesztenyében 196 kilokalóriányi energia, 1,6 gramm fehérje, 1,3 gramm zsír, 36,1 gramm szénhidrát és 8,1 gramm rost található. Sok benne a B- és C-vitamin, valamint a kálium és a réz.

Gránátalma – 100 gramm gránátalma 83 kilokalóriányi energiát, 1,7 gramm fehérjét, 1,2 gramm zsírt, 14,7 gramm szénhidrátot (amelyből 13,7 gramm cukor) és 4 gramm rostot rejt. Bővelkedik folsavban, C-vitaminban, K-vitamin, káliumban és rézben.

Körte – 100 gramm körtében 57 kilokalóriányi energia, 0,4 gramm fehérje, 0,2 gramm zsír, 12,1 gramm szénhidrát (ebből 9,8 gramm cukor) és 3,1 gramm rost található.

Mandula – 100 gramm mandula 579 kilokalóriányi energiát, 21,2 gramm fehérjét, 49,9 gramm zsírt, 9,1 gramm szénhidrátot és 12,5 gramm rostot rejt. Rengeteg B-vitamint, cinket, E-vitamint, foszfort, kalciumot, káliumot, magnéziumot, mangánt, rezet és vasat is tartalmaz.

Mogyoró – 100 gramm mogyoróban 567 kilokalóriányi energia, 25,8 gramm fehérje, 49,2 gramm zsír, 7,6 gramm szénhidrát (ebből 4,7 gramm cukor) és 8,5 gramm rost található. Gazdag B-vitaminban, cinkben, E-vitaminban, foszforban, káliumban, magnéziumban, mangánban, rézben és vasban.

Naspolya – 100 gramm naspolya 47 kilokalóriányi energiát, 0,4 gramm fehérjét, 0,2 gramm zsírt, 12,1 gramm szénhidrátot és 2,5 gramm rostot rejt.

Szilva – 100 gramm szilvában 46 kilokalóriányi energia, 0,7 gramm fehérje, 0,3 gramm zsír, 10 gramm szénhidrát (ebből 9,9 gramm cukor) és 1,4 gramm rost található. Gazdag A- és C-vitaminban is.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép forrása: Getty Images