A nyiroködéma kezeléséről

Kiemelten fontos, hogy csak képzett nyirokterapeuták kezeljék az érintett betegeket – hívták fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem szakértői. Mutatjuk, miből áll az ödémamentesítő kezelés.

„Akár súlyos problémákat, sebeket is okozhat, ha nem megfelelő módon végzik a nyiroködémás betegek kezelésének részeként a nyirokmasszázst. Magyarországon mintegy 150-170 ezer nyiroködémás beteg él, akiknél legtöbbször valamilyen daganatos betegség következményeként alakul ki ez az állapot. A Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinikáján több évtizede végeznek komplex ödémamentesítő terápiát, amelynek része a nyirokterapeuták által végzett speciális nyirokmasszázs és a mozgásterápia, valamint egyebek mellett pszichológiai és dietetikai tanácsadás is” – olvasható az intézmény oldalán megjelent közleményben.

Nyiroködéma kezelése

Ahogy arra a Semmelweis Egyetem szakértői is rámutattak, a nyiroködéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Ritka esetekben veleszületett állapotról van szó – ilyenkor nem fejlődnek ki megfelelően a nyirokerek és a nyirokcsomók, így a nyirokrendszer nem vagy csak részben működik. Jellemzően azonban traumás sérülések, fertőzések, illetve a daganatos betegségek műtéti kezelése után alakul ki a nyiroködéma.

Ezek közül is leggyakoribb az emlőrák utáni felső végtagi nyiroködéma, de hasi daganatok, nőgyógyászati tumorok, illetve férfiak esetében prosztatarák után is sokszor előfordul az alsó végtagokon” – magyarázta dr. Boros Erzsébet, a Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinika főorvosa, aki egyben a Vegyes Profilú Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály vezetője is.

A nyiroködémás betegek végtagjai akár duplájára is dagadhatnak, ami nehézvégtag-érzéssel, illetve végtagfeszüléssel jár, emiatt akadályozott a mozgás is. A főorvos szerint a probléma Magyarországon mintegy 150-170 ezer embert érint. Probléma azonban, hogy az érintettek sokszor nem jutnak el a betegség pontos diagnózisáig, hanem például közösségi oldalakon található információk és ajánlások alapján nyirokmasszázst vesznek igénybe. Ha viszont ezt nem kellően képzett szakember végzi, az többet is árthat, mint amennyit használ: a nem megfelelő ellátás sebeket, sérüléseket is okozhat. Ha pedig más – például keringési, belgyógyászati vagy mozgásszervi – problémák is társulnak a nyiroködémához, akkor a nem megfelelő kezelés komoly állapotromlást is eredményezhet.

A főorvos arra is figyelmeztetett, hogy a megfelelő manuális drenázs nélküli gépi nyirokkezelés is káros lehet. A lehető legbiztonságosabb ellátáshoz tehát fontos, hogy az érintettek forduljanak a háziorvosukhoz, aki szükség esetén tovább tudja irányítani őket a lakóhelyük szerint illetékes szakrendelőbe vagy fekvőbeteg intézménybe, ahol megkaphatják a számukra megfelelő kezelést.

A terápia alatt ebben az esetben a komplex ödémamentesítő kezelést értjük, amelynek bázisa a speciális manuális nyirokmasszázs, amelyet az erre alkalmas eszközzel és módszerrel végzett fáslizás követ. A kezelés kiemelten fontos része a mozgásterápia, illetve szükség lehet pszichológiai vagy dietetikai tanácsadásra is, mivel sok esetben a betegek túlsúllyal küzdenek. Emellett például ergoterápia és a bőrsebek kezelése is a többfaktoros terápia részét képezheti, ezért kiemelt a jelentősége annak, hogy a betegek a megfelelő ellátóhelyre kerüljenek” – hangsúlyozta a főorvos.

Az önkezelés is fontos

A 2-4 hetes járóbeteg kezelések alatt a páciensek nemcsak az önkezelést és az otthon végezhető gyógytornát sajátítják el, hanem azt is, hogyan éljenek együtt a betegségükkel, és miként könnyítsék meg a saját életüket. Ez utóbbi egy gyógyíthatatlan betegség esetében nagyon fontos része a terápiának.

A helyesen és szakszerűen végzett komplex kezelések eredményeként jelentősen csökkenhet a duzzadt végtagok körfogata, a feszülés és a nehézvégtag-érzés, ezáltal fokozódhat a fizikai terhelhetőség, nőhet a járástávolság, valamint javulhat a kézügyesség is. „Ha a betegek otthon szorgalmasan végzik a gyakorlatokat, és használják a kiírt ödémamentesítő eszközöket is (pl. kompressziós harisnya, fásli), akkor komoly életminőség-javulás érhető el, akár a munkahelyükre is visszatérhetnek, ami a rehabilitáció legfontosabb célkitűzése” – mutatott rá dr. Boros Erzsébet.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Getty Images)

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