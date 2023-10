Október 29. – a stroke világnapja

Október 29-e a stroke világnapja, melynek célja a betegség megelőzésére való figyelemfelhívás és a betegek segítése. Az Egészségügyi Minisztérium szerint évente több mint 100 000 ukrán esik a stroke áldozatává. Világszerte pedig évente 15 millió embert érint.

Stroke-nak vagy szélütésnek nevezzük, amikor az agy egy jól körülhatárolható részében mérséklődik vagy akár teljesen meg is szűnik az oxigén- és tápanyagellátás. Ennek oka, hogy az agyi erekben képződő akadály – érszűkület vagy vérrög – következményeként ideiglenes vagy maradandó agykárosodás alakulhat ki.

Bizonyos állapotok ugyanakkor növelik a stroke kialakulásának a kockázatát, többek között:

magas vérnyomás,

magas koleszterinszint,

szívritmuszavarok,

túlsúly,

cukorbetegség,

túlzott stressz.

A stroke azonnali orvosi kezelést igényel. Ahhoz, hogy az érintett a lehető leggyorsabban segítséget kaphasson, nem árt ismerni a legjellemzőbb tüneteket. Ezek közé tartoznak az alábbiak:

zavartság,

beszédzavar (értelmetlenné váló szavak, mondatok),

nyelészavar,

szemhéjcsüngés,

kettős látás,

látótérkiesés,

féloldali látásvesztés,

arc félrehúzódása,

kinyújtott nyelv ferdesége,

végtagok féloldali elgyengülése,

test féloldali zsibbadása vagy érzéketlensége,

végtagok ügyetlenné válása,

egyensúlyzavar,

szédülés,

eszméletvesztés,

kóma.

Ezek a tünetek lehetnek múló jellegűek vagy maradandóak is. Ugyanakkor együtt vagy külön-külön is előfordulhatnak. Akár már egyetlen jel megléte is figyelmeztethet a betegség kialakulására.Már az első tünetek észlelésekor azonnal mentőt kell hívni, hiszen a tünetek megjelenésétől kezdve csak nagyon rövid ideig lehet sikeresen harcolni az idegsejtek túléléséért.

