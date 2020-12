Olívabogyó: ezért érdemes sokat enni

Az olívabogyó és a belőle készült olaj is jót tesz az egészségünknek.

Az olívabogyót, illetve a belőle sajtolt olívaolajat nem véletlenül fogyasztják nagy mennyiségben a közismerten egészséges mediterrán étrendet követők: nemcsak finom, de nagyon egészséges is.

Az olívaszüret ideje szeptemberre esik, de szerencsére az ízletes bogyó egész évben kapható. A szemek frissen leszedve meglehetősen keserűek, így fogyasztás előtt elő kell kezelni őket. Igyekezzünk mindig kistermelőktől vásárolni – legjobb, ha frissen, kimérve vesszük. Ha bolti fajtát választunk, kerüljük a konzervdobozosat, és inkább üvegeset válasszunk, lehetőleg valamilyen organikus márkájút, amelyet nem kezeltek lúggal.

Gyulladáscsökkentő hatású

A szervezetben zajló gyulladások számos betegség kialakulásának esélyét növelik meg, az olívabogyó pedig nagyszerű természetes gyulladáscsökkentő, mivel nagy mennyiségben tartalmaz antioxidáns, azaz sejtvédő hatású anyagokat. Aki rendszeresen eszik belőle, annak szervezetében megnő a glutation nevű antioxidáns szintje, ezt több kutatás is igazolja. Arra is van tudományos bizonyíték, hogy a bogyókban oleuropein található, amely külsőleg és belsőleg is gyulladáscsökkentő hatású.

Védhet a rákos megbetegedésektől

Több tanulmány rámutatott már, hogy azokban az országokban, ahol a mediterrán étrendet követik az emberek, alacsonyabb a rákos megbetegedések aránya. Ennek az étrendnek az olíva az egyik alappillére: a bogyó kutatások szerint segíthet megelőzni a tumorok kialakulását, a héjában található anyagok pedig a mellrák kialakulásának esélyét csökkentik. Az olívabogyóban ugyanis oleinsav található, amely megállíthatja a rákos sejtek burjánzását a mellszövetben.

Antibakteriális hatású

Az olívabogyóban olyan anyagok találhatóak, amelyek segítséget nyújtanak a gyomor-, illetve felső légúti fertőzéseket okozó baktériumok elpusztításában. Allergiásoknak is érdemes lehet az étrendjükbe építeni, köszönhetően a benne található, hidroxi-tirozol nevű, erős gyulladáscsökkentő anyagnak.

Véd a stroke-tól

Egy közel nyolcezer fős, 65 éves vagy annál idősebb résztvevővel készült francia kutatás szerint azok, akik rendszeresen fogyasztanak olívabogyót vagy olajat, illetve főznek olívaolajjal, 41 százalékkal kisebb eséllyel fognak stroke-ot kapni.

