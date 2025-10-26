Az óraátállítás hatása a szervezetre

Tavasszal és ősszel is átállítjuk óráinkat, azonban a rohanó életvitelünkkel eleve felforgatott szervezetünket ezzel évente kétszer – hosszabb-rövidebb időre – még jobban megbolygatjuk.

Az alvás olyan létszükséglet, amely ha nem pihentető, számos káros egészségügyi következményt okoz. Így a betegek, gyerekek és idősek számára javasolt kerülni a bioritmus átmenet nélküli háborgatását. Márpedig a nyári és téli időszámításra való átállás megzavarja biológiai óránkat, így nem elegendő pusztán az órát, a szervezetünket is át kell állítani. Ez esetenként mindössze csak kellemetlenségeket, olykor azonban akár kritikus megterhelést is okozhat a szervezet számára. A csecsemők, a gyerekek és az idősek szervezete mellett az alvászavaroktól szenvedők és a szervi betegségekkel küszködők egyaránt nem tudnak könnyen alkalmazkodni az óraátállításhoz.

Az alvás számos pozitív hatást fejt ki szervezetünkre, ugyanakkor a túl sok pihenés már káros is lehet. Szakértők szerint rosszabb az általános egészségi állapota azoknak azok, akik napi tíz óránál többet alszanak.

Nem játék

A biológiai óra márpedig nem játékszer, életünket számos szinten irányítja, a gének aktivizálásától kezdve a hormonszabályozásig, befolyásolja a magatartást, az érzékelést és a teljesítményt is. Feladata többek között az anyagcsere, a szív- és érrendszer, valamint az immunrendszer optimalizálása. Az alvás-ébrenlét ciklus kényes ritmusát a napfény és a sötétség alapján állítja be és szinkronizálja a szervezettel körülbelül 24 órás időtartamra.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy hétfőnként eleve magasabb az infarktus és a stroke kialakulásának esélye, főként a nők esetében, valamint a hét első napján gyakoriak a munkahelyi és közlekedési balesetek is. A mindig vasárnap virradóra eső óraátállítás után az esetek számának jelentős emelkedése mérhető az első egy hétben, a negatív egészségügyi hatások pedig akár 14 napig is elhúzódhatnak, de addig biztosan, amíg a szervezet nem képes megfelelően alkalmazkodni a beállt változásokhoz.

Szerteágazó panaszok

A megbolygatott 24 órás cirkadián ritmus rövid távon kellemetlen közérzettel, fejfájással, lehangoltsággal, levertséggel, dekoncentráltsággal jár, az alvási ciklus felborulásának hosszú távú következménye pedig a szív- és érrendszeri megbetegedések mellett a szorongás, depresszió, elhízás és az időskori elbutulás kialakulása is.

A belső és külső óra összhangjának hiánya negatív hatással van a vércukorszint-szabályozásra, alvászavarokat, fáradtságot, depressziót okoz. Az ilyenkor jelentkező ingerültség, étvágytalanság és emésztési problémákon túl fokozza az a szívfrekvencia ingadozását és csökkenti a koncentrálóképességet.

A nap folyamán rendre változik a vérnyomás, a pulzusszám, a testhőmérséklet és a hormonok szintje. A biológiai óra apró ingadozása is fejére állíthatja mindezt, ha pedig az alvás-ébrenlét ritmus zavarodik meg, magával ránthatja a hormonháztartást, így többek között a daganatok kialakulásának megakadályozásában igen fontos szerepet játszó melatonin kiválasztását is.

Forrás: hazipatika.com