Hogyan csökkenthető az óraátállítással járó megterhelés?
Október 24-ről 25-re virradó éjszaka Ukrajnában is áttérnek a téli időszámításra: hajnali 3-kor az órákat 2-re állítják vissza. Bár így egy órával többet alhatunk, az időbeosztás megváltozása átmenetileg a közérzetünkre és az érzelmi állapotunkra is hatással lehet.
Az RBC-Ukraine Wave kiadványa szerint a szervezet belső biológiai órája nem alkalmazkodik azonnal az időeltolódáshoz. Emiatt fáradtság, álmosság, levertség, ingerlékenység és szorongás is jelentkezhet. A rövidülő nappalok, a hidegebb idő közeledte, valamint a háborúval és az esetleges áramszünetekkel járó stressz tovább ronthatja a közérzetet.
Anasztaszija Patenko, a Betobee platform pszichológusa és pszichoedukációs szakértője azt javasolja, hogy az átállás idején különösen figyeljünk a saját állapotunkra, és igyekezzünk megtartani a megszokott napirendünket.
A szakértő szerint néhány egyszerű szokás is segíthet az alkalmazkodásban:
- Tartsuk a megszokott alvásrendet: lehetőleg minden nap hasonló időpontban feküdjünk le és keljünk fel.
- Mérsékeljük a koffeinfogyasztást, különösen a nap második felében.
- Lefekvés előtt kerüljük a nehéz ételeket és az alkoholt, mert ronthatják az alvás minőségét.
- Ne várjunk el magunktól maximális teljesítményt: az első napokban adjunk időt magunknak az alkalmazkodásra.
- Maradjunk fizikailag aktívak, és lehetőség szerint töltsünk több időt természetes nappali fényben.
A szakértő hangsúlyozza: érdemes átmeneti változásként tekinteni az óraátállításra, amelyhez a szervezet fokozatosan alkalmazkodik.
Forrás: stopcor.org
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