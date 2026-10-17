Hogyan csökkenthető az óraátállítással járó megterhelés?

Október 24-ről 25-re virradó éjszaka Ukrajnában is áttérnek a téli időszámításra: hajnali 3-kor az órákat 2-re állítják vissza. Bár így egy órával többet alhatunk, az időbeosztás megváltozása átmenetileg a közérzetünkre és az érzelmi állapotunkra is hatással lehet.

Az RBC-Ukraine Wave kiadványa szerint a szervezet belső biológiai órája nem alkalmazkodik azonnal az időeltolódáshoz. Emiatt fáradtság, álmosság, levertség, ingerlékenység és szorongás is jelentkezhet. A rövidülő nappalok, a hidegebb idő közeledte, valamint a háborúval és az esetleges áramszünetekkel járó stressz tovább ronthatja a közérzetet.

Anasztaszija Patenko, a Betobee platform pszichológusa és pszichoedukációs szakértője azt javasolja, hogy az átállás idején különösen figyeljünk a saját állapotunkra, és igyekezzünk megtartani a megszokott napirendünket.

A szakértő szerint néhány egyszerű szokás is segíthet az alkalmazkodásban:

Tartsuk a megszokott alvásrendet: lehetőleg minden nap hasonló időpontban feküdjünk le és keljünk fel.

lehetőleg minden nap hasonló időpontban feküdjünk le és keljünk fel. Mérsékeljük a koffeinfogyasztást, különösen a nap második felében.

különösen a nap második felében. Lefekvés előtt kerüljük a nehéz ételeket és az alkoholt, mert ronthatják az alvás minőségét.

mert ronthatják az alvás minőségét. Ne várjunk el magunktól maximális teljesítményt: az első napokban adjunk időt magunknak az alkalmazkodásra.

az első napokban adjunk időt magunknak az alkalmazkodásra. Maradjunk fizikailag aktívak, és lehetőség szerint töltsünk több időt természetes nappali fényben.

A szakértő hangsúlyozza: érdemes átmeneti változásként tekinteni az óraátállításra, amelyhez a szervezet fokozatosan alkalmazkodik.

Kárpátalja.ma

Forrás: stopcor.org

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