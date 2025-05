Orvosi zsálya: a memóriát és a koleszterinszintet is javítja

Az orvosi zsálya az egyik legrégebb óta alkalmazott gyógynövényünk, amelynek levelei számos panaszt enyhíthetnek.

Az orvosi zsálya (Salvia officinalis) mediterrán eredetű gyógynövény, amelynek termesztése Magyarországon is régi hagyományokra tekint vissza. Nemcsak gyógyászati célokra használható, hanem a konyhában, fűszerként is. Erőteljes ízvilága a Nosalty leírása szerint jól passzol különféle húsételekhez, legyen szó akár sertés-, baromfi-, vagy éppen vadhúsról. Töltelékek és pácok összetevőjeként egyaránt izgalmas lehetőségeket tartogat. Mi több, mint azt a WebMD írja, magas K-vitamin-, magnézium-, cink- és réztartalommal bír. Ezenkívül kisebb mennyiségben antioxidáns hatású A-vitamin, C-vitamin és E-vitamin is található benne, valamint számos jótékony polifenol vegyület.

Milyen panaszokra jó a zsálya?

A növény leveleit tehát felhasználhatjuk ételkészítéshez úgy frissen, mint szárítva. Ezenkívül készülhet belőle tea, továbbá étrend-kiegészítők összetevőjeként is kapható. A népi gyógyászat tradicionálisan emésztőrendszeri bántalmakra, légzőszervi- és bőrpanaszokra ajánlja az alkalmazását, illetve napjainkban a menopauza tüneteinek enyhítésére, memóriajavításra és koleszterinszint-csökkentőként használatos széles körben. Az amerikai Nemzeti Komplementer és Integratív Medicina Központ (NCCIH) állásfoglalása szerint egyelőre kevés kutatási eredmény áll rendelkezésre az orvosi zsálya egészségügyi hatásait illetően. Ezzel együtt a meglévő tudományos bizonyítékok mindenképpen biztatóak.

Néhány kisebb tanulmány igazolja például, hogy a zsálya hasznos lehet a változókori hőhullámok gyakoriságának csökkentésére.

Ugyancsak akadnak olyan kísérleti megfigyelések, amelyek szerint a növény – akár önállóan, akár egyik alfajával, a spanyol zsályával kombinálva – képes javítani egészséges felnőtteknél a memóriát és más kognitív képességeket. Egyelőre nem tisztázott azonban, hogy hasonló hatás demens betegeknél is érvényesülhet-e.

Végezetül néhány tanulmány eredményei arra utalnak, hogy a zsálya a koleszterin és egyéb vérzsírok szintjére is jótékony hatással lehet. Szintén él a feltételezés, hogy a vércukorszint szabályozását is támogatja, de az ezzel kapcsolatos kutatási háttér egyelőre túl hiányos ahhoz, hogy egyértelmű következtetéseket lehessen levonni belőle.

Ami a biztonságos alkalmazást illeti, a NCCIH szerint az ételeken fűszerként előforduló mennyiségben nincs ok aggodalomra a zsálya esetleges mellékhatásait illetően. Fontos azonban hozzátenni, hogy a növény egyik vegyülete, a tujon nagy mennyiségben mérgező. Éppen ezért nem ajánlott hosszú időn keresztül nagy dózisban használni az orvosi zsályát. Ezenkívül várandós és szoptatók kismamák számára is javasolt, hogy konzultáljanak kezelőorvosukkal, mielőtt bármilyen kúrába fognának a gyógynövénnyel.

Hogyan lehet otthon termeszteni?

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) cikke szerint az orvosi zsálya évelő félcserje. Szaporítható magról, de sokfelé kapható kész cserepes növényként is. Arra érdemes ügyelni, hogy a kert napos részén kapjon helyet. Leveleit május végétől egészen szeptember végéig lehet szedni, majd árnyékban szárítani. Termesztését megkönnyíti, hogy nincsenek jelentősebb kórokozói, kártevői, amelyek megtámadhatnák a növényt.

