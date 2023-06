Öt ok, amiért érdemes algát fogyasztanunk

Az algafogyasztás előnyeit a japánok már évszázadok óta ismerik. Ez az a táplálékkiegészítő ugyanis, aminek a fogyasztása elképesztő mértékben képes hozzájárulni az egészségmegőrzéshez és a kutatások alapján a már kialakult egészségügyi nehézségek kezeléséhez is.

Ha csak öt indokot szeretnénk kiemelni, ami miatt érdemes algát fogyasztanunk, azok a következők: ellenállóbbá teszi a szervezetet a vírusokkal szemben, tapasztalt daganatellenes hatással bír, koleszterincsökkentő képességgel bír, magas szinten méregteleníti a szervezetet és energiát biztosít az egész testnek. Az algafogyasztásnak azonban ennél sokkal összetettebb előnyei vannak.

„Az alga az első életformák egyike, amely megjelent a Földön és a szakértők szerint minden mai életforma alapjait is az algák képezik. Talán éppen ezért van olyan tulajdonsága, hogy míg az étrend-kiegészítőként bevitt vitaminoknak csak egy bizonyos százaléka tud felszívódni a szervezetben, addig az alga szinte teljes egészében képes hasznosulni. Ráadásul, ha megnézzük, Japánban a legegészségesebbek az emberek, miközben őket sem kerülik el a káros behatások és a stressz. Az ő étrendjükben azonban nagyon régóta szerepel az alga, ez pedig szorosan közrejátszhat abban, hogy náluk a legmagasabb a várható életkor, az egészséges évek száma és sokkal alacsonyabb a megbetegedések száma is.” – fejtette ki Gáncs László szakértő.

Egy jó algakészítmény nem csak támogatja a szervezetünket, de hármas hatással is bír és gyakorlatilag feleslegessé teszi egyéb étrend-kiegészítők fogyasztását, kímélve ezáltal a pénztárcánkat is.

„Az algafogyasztás elkezdését követően először a méregtelenítő hatása mutatkozik meg, a káros anyagok ugyanis nagyban hátráltatják az értékes tápanyagok felszívódását. Ezzel párhuzamosan elkezd felszívódni az a sok értékes tápanyag, amire a mai étkezési szokásaink mellett elengedhetetlenül szükségünk van és végül szintén az algától kapjuk meg azt a hatalmas antioxidáns-mennyiséget, amelyre a szervezetünknek szüksége van a megfelelő védelemhez” – magyarázta az algafogyasztás előnyeit Pék Szabolcs, a Vitalgaeshop alapítója és ügyvezetője.

Tabletta helyett válasszunk kapszulát

Gáncs László, a cég másik megálmodója arra is felhívta a figyelmet, hogy alaposan érdemes körülnézni, milyen terméket veszünk le a polcról.

„Az ideális összetevők mind természetesek, magas minőségűek és olyan algaféléket tartalmaznak, amelyek nagy hatásfokkal segítenek a szervezet megtisztításában, táplálásában és védekezőképességében. A készítményünk az egyik legkiválóbb algát, a Burma Spirulinát is tartalmazza, ami a legjobban porított formában fejti ki a hatását. A készítmény további összetevői is kiemelkedő minőséget képviselnek és bio minősítéssel rendelkeznek. Amikor algakészítményt választunk, érdemes a tabletta forma helyett a port tartalmazó kapszulát választani; a tabletta préselési eljárása ugyanis csökkenti, vagy akár teljesen meg is szüntetheti az alga kedvező hatásait” – mesélte Gáncs László, tulajdonos.

A Vitalgae megálmodói másfél évtizedes múlttal a hátuk mögött tökéletesítették a készítményeiket, amelyeket náluk az egész család fogyaszt.

„A családunkban már a legkisebbek is ezt fogyasztják, ennek köszönhetően érezhetően kevesebbet betegek, mint a velük egykorú társaik, de ha mégis elkapnak valamit, nagyon gyorsan túl lesznek rajta. Mivel a mi családjainkban is mindenki ezt fogyasztja, valamint a baráti -és ismeretségi körünkben is nagy sikernek örvend a készítmény, úgy döntöttünk, hogy létrehozunk egy weboldalt. Ezen a weboldalon bárki számára elérhetőek a magas színvonalú és szigorú minőségbiztosítás mellett készült készítményeink, ám emellett rengeteg tapasztalatot és tanácsot is megosztunk itt, mert hiszünk abban, hogy a tapasztalatok cseréje is hozzájárul ahhoz, hogy minden érdeklődő megismerhesse az algafogyasztás számos előnyét. Mindemellett orvosi videókat, szakértői észrevételeket is összegyűjtöttünk, de Magyarországon egyedülálló módon már az első vásárláshoz is kedvezményeket biztosítunk egy teljesen egyedi garancia mellett” – tette hozzá Pék Szabolcs, ügyvezető igazgató.

Forrás: hirado.hu