Ötféle súlyos betegség ellen védő gyermekvakcina érkezett Ukrajnába

Ukrajnába megérkezett 70 ezer adag PENTA-Hib kombinált védőoltás, amely egyszerre nyújt védelmet öt súlyos, gyermekeket veszélyeztető fertőző betegség ellen: szamárköhögés, diftéria, tetanusz, hepatitis B, valamint a Haemophilus influenzae b (Hib) fertőzés ellen.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium december 16-ai tájékoztatása szerint ezek a betegségek különösen veszélyesek a kisgyermekekre, mivel súlyos, akár életveszélyes szövődményeket is okozhatnak.

A szamárköhögés hosszan tartó, rohamokban jelentkező köhögéssel jár, amely csecsemőknél akár légzésleálláshoz is vezethet.

A diftéria a légutakat és a szívet támadja meg, fulladást okozhat.

A tetanusz erős izomgörcsöket vált ki, amelyek halálos kimenetelűek is lehetnek.

A hepatitis B gyermekkorban gyakran krónikussá válik, súlyosan károsítva a májat.

A Hib-fertőzés pedig agyhártyagyulladást, tüdőgyulladást és más súlyos megbetegedéseket idézhet elő.

A PENTA-Hib vakcina az ukrán Nemzeti Védőoltási Naptár része, és a gyermekek számára térítésmentesen elérhető. Az oltást 2, 4, 6 és 18 hónapos korban adják be. A védőoltás állami egészségügyi intézményekben, valamint azokban a magánklinikákban is felvehető, amelyek szerződésben állnak az Ukrán Nemzeti Egészségügyi Szolgálattal (NSZU).

A szülők a szükséges oltások időpontjáról és a részletekről családorvosuknál vagy gyermekorvosuknál érdeklődhetnek.

A PENTA-Hib vakcinák szállítása az Egészségügyi Minisztérium és a Gavi – Vaccine Alliance együttműködésének keretében valósult meg. A vakcinák beszerzését és Ukrajnába történő szállítását az UNICEF Ukrajna biztosította, míg az országos elosztást az Ukrán Népegészségügyi Központ koordinálja.

