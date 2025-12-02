Óvatosan a vény nélkül kapható altatókkal: szakértő figyelmeztet a kockázatokra

Sokan, akik alvászavarokkal küzdenek, „könnyű megoldásként” vény nélkül kapható altatókhoz fordulnak. Ezek a készítmények azonban nem mindig biztonságosak, és hosszú távon akár ronthatják is az alvás minőségét.

A szakértők szerint bizonyos OTC-altatók – például a doxilamint tartalmazó gyógyszerek – felboríthatják az alvás fázisainak természetes sorrendjét, ami miatt a szervezet nem tud megfelelően regenerálódni. „Ezért fordulhat elő, hogy valaki 7-8 óra alvás után is fáradtnak érzi magát” – mondja Jurij Flomin neurológus, Ukrajna Érdemes Orvosa, orvostudományok doktora és az Egészségügyi Világszervezet ukrajnai szakértője.

A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy körültekintően kell bánni a különféle „növényi alapú” készítményekkel. Több ilyen termék ugyanis valójában olyan veszélyes vegyületeket tartalmazhat, mint például a fenobarbitál, amely nemcsak függőséget alakít ki, hanem károsíthatja a májat, elősegítheti a méreganyagok felhalmozódását a szervezetben, és rontja a memóriát, illetve a koncentrációt.

Ezzel szemben a valóban növényi eredetű készítmények – például a valeriánagyökér vagy a macskagyökér és a galagonya – nem rendelkeznek bizonyított hatékonysággal az alvás javításában. Jurij Flomin szerint ezek hatása többnyire a placebo-mechanizmusnak köszönhető: a felhasználó hisz benne, hogy segít, és ennek megfelelően jobban is alszik.

„Altatót kizárólag orvos állíthat be és írhat fel. Ha rendszeresen gondja van az alvással – nehezen alszik el, ok nélkül felébred éjszaka, vagy túl korán kel fel –, mindenképpen forduljon szakemberhez” – hangsúlyozza a neurológus.

