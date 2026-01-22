Pomelo: C‑vitamin‑bomba és szívbarát gyümölcs

A pomelók, ezek a ritkán emlegetett gyümölcsök gazdagok C-vitaminban, amely segít erősíteni az immunrendszert és védi bizonyos betegségek ellen. De más előnye is lehet a rendszeres fogyasztásának.

A pomelo nem csak egy óriási citrom

Egy pomelo külsőre egy citromra és egy narancs keverékének tűnik, csak jóval nagyobb náluk. Ez a déli gyümölcs ugyanis akár két kilós is lehet, 30 centiméteres átmérővel. Kevésbé lédús, mint a grépfrút, az íze pedig inkább édes, csak enyhén kesernyés vagy savanykás – írja a Nosalty.

C‑vitamin-forrás

A pomelo jó C‑vitamin-forrás. A C‑vitamin kulcsfontosságú az immunrendszer működéséhez, a kollagéntermeléshez és a vas felszívódásához. Erős antioxidánsként is működik: védi a sejteket a szabad gyököknek nevezett reak­tív vegyületek okozta károsodástól. Védőhatásai miatt a megfelelő C‑vitamin-bevitel csökkentheti bizonyos daganatok, a szívbetegségek és a neurológiai betegségek kockázatát.

Segíthet megóvni a szív egészségét

A pomelo fogyasztása több módon is hozzájárulhat a szív egészségéhez. A már említett C‑vitamin miatt segíthet megelőzni az artériákban kialakuló kalcium-lerakódást és a magas vérzsírszintet. Ezen felül a citrusfélék flavonoid antioxidánsokat is tartalmaznak, például heszperidint, naringenint, naringint és rutint, amelyek kedvező hatással vannak a szív-érrendszerre. Kutatások szerint azoknál, akik több citrusfélét fogyasztanak, alacsonyabb a szívbetegségek előfordulása. A citrusfélék rendszeres fogyasztása az egészséges vérnyomásszinttel is összefügg, ami tovább erősíti a pomelo szívvédő hatásait – írja a Health.com.

Csökkentheti a cukorbetegség kockázatát

A citrusfélék fogyasztása segíthet megelőzni a cukorbetegség kialakulását, illetve támogatja a vércukorszint egyensúlyát. A pomelo tele van olyan növényi vegyületekkel, amelyek vércukorcsökkentő hatásúak. A friss gyümölcsök, köztük a pomelo fogyasztásának növelése hatékony módja lehet a 2-es típusú cukorbetegség kockázatának mérséklésére.

Antioxidáns-forrás

A pomelo gazdag olyan növényi vegyületekben, amelyek antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatással bírnak. Polifenolokat, flavonoidokat és C‑vitamint tartalmaz — ezek mind erőteljes egészségvédő tulajdonságokkal rendelkeznek, mert segítenek megóvni a sejteket a károsodástól azáltal, hogy szabályozzák a gyulladást. Kutatások szerint azok, akik több polifenolban gazdag élelmiszert fogyasztanak, általában alacsonyabb arányban szenvednek szívbetegségben, bizonyos daganatokban és neurodegeneratív betegségekben.

Mire kell figyelni a pomelóval kapcsolatban?

Bizonyos gyógyszerek szedése esetén oda kell figyelni arra, hogy mikor esszük a pomelót. A gyümölcs ugyanis olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek gátolják bizonyos gyógyszerlebontó enzimek működését. A pomelo, a grapefruit és néhány más citrusféle kölcsönhatásba léphet bizonyos gyógyszerekkel, például egyes vérnyomás- és koleszterincsökkentőkkel. Ezen kívül a citrusfélék befolyásolják a ciklosporin hatását is, amelyet szervátültetés után a kilökődés megelőzésére alkalmaznak.

Épp ezért a pomelo vagy más citrusfélék rendszeres fogyasztása előtt érdemes orvossal egyeztetni az esetleges gyógyszerkölcsönhatásokról. Ezen kívül a citrusfélékre allergiás embereknek a pomelót is kerülniük kell.

Forrás: hazipatika.com