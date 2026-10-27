Megfejtették a prosztatamegnagyobbodás rejtélyét

Sok férfi küzd prosztatamegnagyobbodással, de az okát eddig nem ismertük pontosan. Most a kutatók felfedezhettek egy sejttípust, amely a prosztata életkorral összefüggő megnagyobbodásának kulcsa lehet.

Egy új kutatás szerint egy eddig ismeretlen sejttípus szerepet játszhat a prosztata életkorral összefüggő megnagyobbodásában. A WIF1+ bazális sejtek különösen nagy számban fordulnak elő a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás által érintett területeken.

A felfedezés a jövőben új gyógyszeres kezelések fejlesztését is segítheti, bár az eredményeket még további kutatásoknak kell megerősíteni.

A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás (BPH) az 50 év feletti férfiak egyik leggyakoribb egészségi problémája. Bár régóta ismert, hogy az életkor előrehaladtával a prosztata gyakran megnő, a jelenség pontos okát eddig nem sikerült tisztázni. Most azonban egy új kutatás közelebb vihet a válaszhoz.

Mi okozhatja a prosztata megnagyobbodását?

A Johns Hopkins University kutatói egy korábban ismeretlen sejttípust azonosítottak a prosztatában, amely különösen nagy számban fordul elő a húgycsövet körülvevő úgynevezett átmeneti zónában. Ez az a terület, ahol a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás jellemzően kialakul.

A vizsgálat során mintegy 130 ezer egyedi prosztatasejt genetikai aktivitását elemezték. Az eredmények szerint az úgynevezett WIF1+ bazális sejtek sokkal gyakoribbak voltak az átmeneti zónában és a megnagyobbodott prosztatában, mint a szerv más részein. A kutatók feltételezik, hogy ezek a sejtek elősegíthetik a szövetek átalakulását és a sejtek túlszaporodását, ami hozzájárulhat a prosztata növekedéséhez.

A kutatók hangsúlyozták azonban, hogy egyelőre csak egy ígéretes hipotézisről van szó, és további vizsgálatok szükségesek annak igazolására, hogy a WIF1+ sejtek valóban közvetlen szerepet játszanak-e a betegség kialakulásában. Ha igen, akkor a jövőben akár új gyógyszeres kezelések célpontjai is lehetnek.

Milyen tüneteket okozhat a megnagyobbodott prosztata?

A prosztata megnagyobbodása gyakran az öregedés természetes velejárója, de bizonyos tüneteket nem szabad figyelmen kívül hagyni. A megnagyobbodott prosztata összenyomhatja a húgycsövet, amely megnehezítheti a vizeletürítés és kellemetlen panaszokat okozhat.

Gyakori vagy sürgető vizelési inger, nehezen meginduló vizelés, gyenge vagy akadozó vizeletsugár, vizeletcsepegés, a hólyag nem teljes kiürülésének érzése, véres vizelet vagy fájdalmas vizelés esetén mindenképpen forduljunk urológushoz. Akkor se halogassuk a szakember felkeresését, ha éjszakakénként többször is felébredünk arra, hogy vizelnünk kell. Ezek a panaszok ugyanis nemcsak jóindulatú prosztatamegnagyobbodásra, hanem egyéb húgyúti vagy prosztatabetegségekre is utalhatnak.

Forrás: hazipatika.com

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