A prosztatarák első jelei

A prosztatarák kezdetben alig okoz panaszt, mégis vannak árulkodó tünetek, amelyek segíthetnek a korai felismerésben.

A prosztatarák a prosztata mirigyének sejtjeiből kiinduló rosszindulatú daganat. Maga a prosztata fontos szerepet tölt be a férfi reproduktív rendszer működésében. A daganat általában lassan fejlődik, ezért hosszú ideig észrevétlen maradhat, miközben fokozatosan növekszik. Magyarországon a prosztatarák a férfiak körében az egyik leggyakrabban diagnosztizált daganatos megbetegedés. Az életkor előrehaladtával egyre gyakoribb, különösen 50 év felett. Korai stádiumban sok esetben jól kezelhető, sőt akár teljesen gyógyítható is. A későn felismert daganat viszont már nehezebben kezelhető, ezért a korai felismerés kulcsszerepet játszik a túlélési esélyek és az életminőség alakulásában.

A prosztatarák korai tünetei

A prosztatarák egyik sajátossága, hogy a kezdeti szakaszban gyakran semmilyen panaszt nem okoz. Sok férfinál véletlenszerűen vagy szűrővizsgálat során derül fény a betegségre. Amikor mégis jelentkeznek tünetek, azok többnyire enyhék, fokozatosan alakulnak ki, és könnyen összetéveszthetők más, jóindulatú prosztatabetegségekkel. A korai figyelmeztető jelek közé tartozhat:

gyakoribb vizelési inger, különösen éjszaka;

nehezen induló vagy akadozó vizeletsugár;

gyenge vizeletáramlás;

diszkomfort, mintha a hólyag ürülne ki teljesen vizeletürítés közben;

hirtelen jelentkező vizelési inger;

égő vagy fájdalmas vizelés;

vér a vizeletben vagy az ondóban;

merevedési zavar vagy fájdalmas ejakuláció.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a tünetek nem kizárólag prosztatarákra utalhatnak. Sok esetben jóindulatú prosztatamegnagyobbodás vagy -gyulladás áll a háttérben. Tartósan fennálló vagy súlyosbodó panaszok esetén azonban feltétlenül indokolt az urológiai kivizsgálás, mert csak orvosi vizsgálattal lehet biztonsággal kizárni a daganatos betegséget.

Mi növelheti a prosztatarák kockázatát?

A prosztatarák kialakulásának pontos oka egyelőre nem tisztázott, azonban több olyan tényezőt is ismerünk, amelyek jelentősen növelik a betegség kialakulásának kockázatát. A legerősebb rizikófaktor az életkor: a megbetegedések döntő többsége 50 év felett jelentkezik, és a kockázat az évek múlásával tovább emelkedik. A családi halmozódás szintén fontos szerepet játszik, illetve az életmód sem elhanyagolható: egyes vizsgálatok összefüggést találtak a mozgásszegény életvitel, az elhízás és a magas állati zsírtartalmú étrend, valamint a prosztatarák gyakoribb előfordulása között. Mivel a prosztatarák hosszú ideig rejtve maradhat, ezért a kockázati csoportba tartozó férfiaknál különösen fontos a rendszeres ellenőrzés.

Szűrési lehetőségek: kinek és mikor ajánlott?

A prosztatarák korai felismerésének leghatékonyabb módja a szűrővizsgálat. Általános kockázat esetén a szakmai ajánlások szerint 50 éves kortól érdemes rendszeresen részt venni urológiai ellenőrzésen. Azoknál, akiknek a családjában már előfordult prosztatarák, vagy egyéb rizikófaktor áll fenn, a szűrés akár 45 éves korban is indokolt lehet.

A vizsgálatok gyakoriságát az egyéni kockázat és az előző eredmények határozzák meg, de sok esetben évente vagy kétévente javasolt az ellenőrzés. A szűrés több lépésből álló folyamat. Ennek egyik alapja a PSA-vizsgálat, amely a prosztataspecifikus antigén szintjét méri a vérben. Emelkedett érték esetén további vizsgálatok válhatnak szükségessé. Az orvos gyakran fizikális vizsgálatot is végez, amely során a végbélen keresztül tapintja ki a prosztatát, hogy észlelhető-e kóros eltérés. Amennyiben ezek alapján felmerül a daganat gyanúja, képalkotó vizsgálatok vagy szövettani mintavétel segíthet a pontos diagnózis felállításában. Bár egyik módszer sem tökéletes önmagában, együttes alkalmazásuk jelentősen növeli annak esélyét, hogy a betegséget még korai, jól kezelhető stádiumban felismerjék.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Getty Images)