Rákkeltő a diétás kóla

Az aszpartámról korábban is felmerült, hogy káros, de a WHO július közepén várhatóan hivatalosan is rákkeltőnek nyilvánítja azt. Ez az édesítőszer megtalálható egyebek mellett a diétás Coca-Colában és rágógumikban is.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rákkutató részlege, a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) várhatóan júliusban rákkeltőnek fogja nyilvánítani a világ egyik legelterjedtebb mesterséges édesítőszerét – számol be a döntésről a Reuters.

Az aszpartám több népszerű élelmiszerben is megtalálható, egyebek mellett ezzel édesítenek számos üdítőitalt és rágógumikat is.

A döntésre még várni kell

A JECFA, a WHO adalékanyagokkal foglalkozó bizottsága az összes közzétett bizonyíték alapján felülvizsgálja az aszpartám használatát, és várhatóan július 14-re születik meg az eredmény. Ezen a napon hozza nyilvánosságra a döntését az IARC is, és akkor derül ki, mi lesz azokkal az élelmiszerekkel, melyek ezt tartalmazzák.

A WHO korábban is figyelmeztetett: a rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy a cukorpótlók használata nem jár hosszú távú előnyökkel a testzsír csökkentése terén sem. Sőt, a mesterséges édesítőszerek felnőtteknél hosszú távon fokozzák a 2-es típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri megbetegedések és a halálozás kockázatát. Francesco Branca, a WHO táplálkozásért és élelmezésbiztonságért felelős igazgatója azt javasolta: válasszunk inkább cukrozatlan vagy természetes cukrokat tartalmazó élelmiszereket.

Az aszpartám a mai napig az egyik leggyakrabban használt mesterséges édesítőszer, amely több ezer ételben és italban megtalálható. Egészségre gyakorolt hatásait és biztonságos használatát számos tanulmány vizsgálta már, ám egy egereken végzett kutatás rámutatott, hogy ez az édesítőszer a viselkedésre is hatással lehet.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: A diétás kólát is aszpartámmal édesítik. Fotó: Getty Images