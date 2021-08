Reggel vagy este sportoljunk?

Vannak korán kelők és sokáig fennmaradók. Vannak, akik szeretik korán reggel letudni az edzést, míg másoknak az a nap tökéletes lezárása, ha elmehetnek sportolni. Mindkét irányzatnak vannak előnyei és hátrányai is. Nézzük, tudományos szempontból tekintve melyik a jobb.

A szakemberek szerint az, hogy mikor sportolunk, kevésbé lényeges, mint az, hogy egyáltalán rendszeresen mozgunk. Ez ugyanis elengedhetetlen az egészségünkhöz (a mozgás előnyeiről, betegségmegelőző és hangulatjavító hatásairól számos tanulmány született már), és a szervezetünk idővel képes alkalmazkodni a választott edzés-időponthoz, sőt egy idő után sokkal jobb teljesítmény nyújthat akkor, amikor edzeni szoktunk. Azonban az edzés időpontjának megválasztásánál számos egyéb tényezőt is figyelembe kell vennünk. Reggel például valamivel alacsonyabb a testünk maghőmérséklete, ennek következtében az izmaink merevebbek, nem működnek olyan hatékonyan, és a sérülésekre is hajlamosabbak lehetünk. Ezzel szemben délután az izmaink is hajlékonyabbak, kevésbé sérülékenyek. Délután az izmok nagyobb erőkifejtésre képesek és az állóképességünk is jobb, de az esti órákban a reakcióidőnk is jobb, a szívritmusunk és a vérnyomásunk pedig alacsonyabb, ez pedig összességében hatékonyabbá és biztonságosabbá teszi az edzéseinket. Az izmok fejlődéséhez lényeges tesztoszteron szintje is magasabb délutánonként, míg az éppen ellentétes hatásáról ismert kortizolé alacsonyabb az esti órákban.

A reggeli edzést könnyebb tartani?

A reggeli edzéseket könnyebb betartani, hiszen a hajnali órákban jóval kevesebb kötelezettségünk lehet és az is ritkábban fordul elő, hogy “megcsúszunk”, vagyis a napközbeni feladataink miatt nem lesz elég időnk edzeni – az is igaz, hogy este gyakran fáradtabbak, kimerültek vagyunk, és komoly akaraterőt igényel, hogy sportolni menjünk olyankor, amikor a legszívesebben elnyúlnánk a kanapén. Emellett, ha túl későn kezdjük az edzést, az annyira felpörgetheti az anyagcserénket, hogy nehezebben és kevésbé pihentetően tudunk aludni.A reggeli edzés mindezek ellenére előnyös lehet azoknak, akik fogyni szeretnének a mozgás ugyanis csökkenti az éhségérzetet, emellett pedig több energiát égethetünk el, ha üres gyomorra sportolunk, ezt pedig reggel könnyebb megvalósítani.

Összességében tehát fontosabb az, hogy egy betartható és vállalható edzésprogramot állítsunk össze magunknak, mint az, hogy mikor tesszük ezt. Ha a reggeli mozgás válik be nekünk jobban, fordítsunk nagyobb figyelmet a bemelegítésre, este pedig próbáljunk meg ne túl későn sportolni, hogy elég időt adjunk a szervezetünknek a megnyugvásra, hogy éjszaka ki tudjuk pihenni magunkat.

Forrás: HáziPatika.com