Rekordot döntött 2025-ben az ukrán transzplantációs program

Ukrajnában 2025-ben 658 szervátültetést hajtottak végre 26 transzplantációs központban, ami kétszerese a 2021-es évnek, amikor a transzplantációs rendszer újraindítása még csak kezdődött – közölték az egészségügyi hatóságok.

A legtöbb páciens a következő intézményekben kapott új életet a donor szervvel: a Lembergi Első Orvosi Egyesületben (154 eset), a Salimov Nemzeti Tudományos Központban (105), valamint a Kijevi Városi Klinikai Kórház 1. számú intézményében (91).

A műtétek között voltak vese-, máj- és szívátültetések. A legtöbb szívátültetést az Ukrajna Szívintézetében végezték (63), a legtöbb májátültetés a „Oberig” Klinikán (57), míg a legtöbb veseátültetés a Lembergi Első Orvosi Egyesületben történt (109). A beavatkozások 71%-a elhunyt donortól származott, 29%-a élő donortól.

Jelenleg a nemzeti várólistán 4078 beteg szerepel, közülük:

2479 fő vesetranszplantációra vár,

740 fő szívátültetésre,

705 fő májra,

59 fő tüdőre,

43 fő szív-tüdő kombinált átültetésre,

18 fő vese-hasnyálmirigy komplexre.

Hemopoetikus őssejt-transzplantációból is nőtt a szám: 2025-ben 490 átültetést végeztek, ebből 80 gyermekeknek. Ezt 13 egészségügyi intézmény biztosítja az országban. A legtöbb csontvelő-átültetés a „Ohmatdit” Nemzeti Gyermekegészségügyi Központban (101), a Cserszkai Onkológiai, Hematológiai, Transzplantációs és Palliációs Központban (86), valamint a Nemzeti Rákkutató Intézetben (78) történt.

A három intézmény – „Ohmatdit”, Cserszka Klinikai Központ és a Kijevi Medikai Központ – végzi a legösszetettebb, nem családi donoroktól származó őssejt-átültetéseket. 2025-ben összesen 80 ilyen komplex beavatkozást hajtottak végre.

Ez az adat kiemelkedő előrelépést jelez az ukrán transzplantációs rendszerben, amely az elmúlt években folyamatosan fejlődött, és egyre több betegnek nyújt életmentő esélyt.

Kárpátalja.ma