Rengeteg férfi életét megmenthetik ezek a vizsgálatok

A SYNLAB tapasztalatai szerint a férfiak ritkábban járnak prevenciós laborvizsgálatokra, mint a hölgyek, holott érdemes már fiatal férfi korban is figyelni egyes markerekre, legyen szó PSA-ról, HCG-ről, esetleg alacsony tesztoszteronszintről. Hogy mit jelentenek ezek és milyen férfibetegségeket előzhetünk meg ellenőrzésükkel, arról Szász Mátét, a SYNLAB biológusát kérdeztük.

Ma már egy fájdalommentes és gyors vérvételből megannyi fontos információt szerezhetünk az általános egészségi állapotunkról, és olyan markerek is szűrhetőek, amelyek a legsúlyosabb férfi betegségekre is képesek időben ráirányítani a figyelmet. Az innovatív laborvizsgálatok nem azonosak a kellemetlen beavatkozásokkal. Ha kellő időt szánunk a rendszeres laborvizsgálatokra, akár tünetmentesen is, egyes betegségek korai felismerése hatással lehet az egész életünkre”