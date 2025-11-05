Ritka műtétet hajtottak végre egy ötéves gyermeken Munkácson

A Munkácsi Szent Márton Kórház orvoscsapata sikeresen végrehajtott egy ritka és összetett beavatkozást egy ötéves gyermeknél. A szakemberek egy oldalsó nyaki cisztát távolítottak el – ez egy jóindulatú, veleszületett elváltozás, amely az embrionális fejlődés korai szakaszában, a kopoltyúbarázdák rendellenes fejlődése miatt alakul ki.

A műtétet Dmitro Csekanov és Vladiszlav Sztec sebészek végezték, akik magas szintű szakértelemmel és összehangolt munkával biztosították a beavatkozás sikerét.

A kórház tájékoztatása szerint a kis páciens állapota jól van, a felépülése zökkenőmentesen zajlik.

Az orvosok kiemelték, hogy az ilyen típusú ciszták gyakran fájdalommentes duzzanat formájában jelentkeznek a nyak oldalán, és hajlamosak gyulladásra vagy növekedésre – a teljes gyógyulás egyetlen hatékony módja a sebészi eltávolítás.

Kárpátalja.ma