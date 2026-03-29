Segítséget kér a rák elleni küzdelemhez egy 68 éves szolyvai nő

Segítségre szorul egy 68 éves szolyvai lakos, Homoki Mária, aki súlyos onkológiai betegséggel küzd.

A nőnél 10 évvel ezelőtt, egy vizsgálat során jóindulatú daganatot fedeztek fel a vékonybelében. Állapota azonban az évek során romlott, és egy kijevi biopszia után súlyos diagnózist állapítottak meg: magas malignitású gasztrointesztinális stromális daganatot (a vékonybél rákos megbetegedése).

Mária három műtéten esett át. Az utolsó kettő során az orvosok mintegy 30 centiméternyi vékonybelet távolítottak el a daganattal együtt, amelynek mérete egy ökölhöz volt hasonlítható.

A beteg 2021 és 2022 között kemoterápiás kezelést kapott, azonban 2026-ban a betegség kiújult, és a diagnózist ismét megerősítették.

Jelenleg sürgősen további kezelésre van szüksége: az éves kemoterápia költsége megközelíti a 80 ezer hrivnyát. Ezt az összeget azonban nem tudja önerőből előteremteni, mivel mindössze minimálnyugdíjból él.

A család és az ismerősök minden jó szándékú ember segítségét kérik, hogy Mária megkaphassa a szükséges kezelést.

Adományozáshoz szükséges adatok:

Bankkártyaszám: 4966 8046 0554 7040

Az nyomán.

Kárpátalja.ma