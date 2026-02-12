Sikeres vesetranszplantáción esett át egy munkácsi kislány

Sikeres vesetranszplantációt hajtottak végre a közelmúltban a munkácsi származású 8 éves Dominikán az „Ohmatdit” Gyermekgyógyászati Központban. A kislány számára az életmentő beavatkozást édesanyja, Viktória tette lehetővé, aki donorként ajánlotta fel egyik veséjét.

A sikeres műtétről az egészségügyi intézmény számolt be hivatalos közösségi oldalán.

A család számára váratlanul derült fény Dominika súlyos, genetikai betegségére. A gyermeknél Fanconi-nefronoftízist (egy ritka, genetikailag öröklődő vesebetegség, amely a gyermekek és serdülők krónikus veseelégtelenségének egyik leggyakoribb genetikai oka) állapítottak meg. Az addig egészségesen fejlődő, aktív és energikus kislánynál mindössze időnkénti reggeli hányinger jelentkezett, ami kezdetben nem utalt komoly problémára.

A rendkívül magas kreatinin- és karbamidszint, valamint a kórosan fokozott vizeletürítés alapján az orvosok genetikai betegségre gyanakodtak. A gyermeket speciális mentővel szállították át a gyermekgyógyászati központba, ahol a klinika szakemberei további vizsgálatokkal megerősítették a diagnózist.

A család úgy döntött, nem várja meg az állapot súlyosbodását, és a dialízis előtti, családon belüli transzplantáció mellett határozott. A donor szerepét az édesanya vállalta.

Jelenleg mind az édesanya, mind Dominika jól van, fokozatosan alkalmazkodnak az új élethelyzethez. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint ez már a 28. sikeres vesetranszplantáció, amelyet a központban végeztek el.

Kárpátalja.ma