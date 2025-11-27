Stabil az áramellátás a beregszászi kórházban

A Linner Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórház elektromos ellátásáról tartottak munkamegbeszélést november 27-én Babják Zoltán polgármester, Nagyija Lovha polgármester-helyettes és Oljha Andrisin pénzügyi osztályvezető részvételével. A találkozón részt vett Ivan Popovics, a kórház igazgatóhelyettese is.

Ivan Mihajlovics tájékoztatása szerint a kórház minden szükséges eljárást betartott az áramellátó szolgáltató váltása során, így az intézmény stabil és biztonságos elektromos hálózattal rendelkezik. A megbeszélés célja az volt, hogy a kórház, mint a közösség létfontosságú infrastruktúrája, folyamatosan biztosítsa a zavartalan működést.

Ezzel párhuzamosan a városi tanácshoz egy levél érkezett, amelyben javasolják a Támogatási és Fejlesztési Átfogó Program módosítását. A dokumentum szerint érdemes lenne csökkenteni a gépjárműbeszerzésre szánt kiadásokat, ugyanakkor növelni a dolgozók egészségügyi támogatását. Az erről szóló határozatot a városi tanács 2025. decemberi soros ülésén tárgyalják.

A városi vezetés kiemelte: a kórház biztonságos működése, valamint az egészségügyi dolgozók jóléte kiemelt prioritás a közösség számára.

Kárpátalja.ma