Egyre fiatalabb korban jelentkezik a stroke
A stroke (akut agyi érkatasztrófa, a köznapi nyelvben gutaütés, szélütés) továbbra is az egyik vezető halálok és a munkaképesség elvesztésének egyik leggyakoribb oka Ukrajnában. A megbetegedések harmada azonban már a 65 év alatti korosztályt érinti, így a szélütés korántsem tekinthető kizárólag az idősek betegségének. A kockázati tényezők jelentős része ellenőrizhető, a tünetek időben történő felismerése pedig életet menthet – hívta fel a figyelmet Ljubov Mahota, Harkiv megye tisztifőorvosa egy műsorban nyilatkozva.
A szakember szerint a stroke gyors felismeréséhez érdemes megjegyezni a „МОЗОК” (ukránul: agy) mozaikszót, amely a legfontosabb figyelmeztető jelekre utal:
- a beszéd hirtelen zavarára (Мовлення),
- az arc aszimmetriájára (Обличчя),
- a szédülésre és az egyensúlyvesztésre (Запаморочення),
- a látás hirtelen romlására (Очі),
- valamint a végtagok (Кінцівки) – rendszerint a test egyik oldalán jelentkező – gyengeségére vagy érzéketlenségére.
A tünetek akár egyike esetén is azonnal mentőt kell hívni, nem szabad várakozni vagy megkísérelni a probléma otthoni kezelését.
A stroke esetében minden perc számít, a gyors orvosi beavatkozás pedig a túlélés és a felépülés esélyeit is javíthatja.
Mahota kiemelte, hogy a stroke kialakulásának kockázatát számos tényező növeli. Ezek közé tartozik a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a magas koleszterinszint, a túlsúly, a mozgásszegény életmód, a kiegyensúlyozatlan táplálkozás, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a túlzott sóbevitel, valamint a szívritmuszavarok.
A tisztifőorvos szerint a kockázatok jelentős része tudatos életmóddal mérsékelhető. Ehhez hozzájárul a vérnyomás rendszeres ellenőrzése, a megelőző orvosi vizsgálatokon való részvétel, a vércukor- és koleszterinszint figyelemmel kísérése, a dohányzás mellőzése, valamint az alkoholfogyasztás korlátozása.
A szakember emellett azt javasolja, hogy naponta legfeljebb két csésze kávét fogyasszunk, és hetente legalább 150 percet mozogjunk.
Ehhez nem feltétlenül szükséges edzőterembe járni: a séta, a kerékpározás vagy akár az aktív házimunka is hozzájárulhat a megelőzéshez.A legfontosabb, hogy az egészségmegőrzés ne alkalmi elhatározás, hanem a mindennapok része legyen.
Forrás: radiokhartia.com