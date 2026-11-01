Egyre fiatalabb korban jelentkezik a stroke

A stroke (akut agyi érkatasztrófa, a köznapi nyelvben gutaütés, szélütés) továbbra is az egyik vezető halálok és a munkaképesség elvesztésének egyik leggyakoribb oka Ukrajnában. A megbetegedések harmada azonban már a 65 év alatti korosztályt érinti, így a szélütés korántsem tekinthető kizárólag az idősek betegségének. A kockázati tényezők jelentős része ellenőrizhető, a tünetek időben történő felismerése pedig életet menthet – hívta fel a figyelmet Ljubov Mahota, Harkiv megye tisztifőorvosa egy műsorban nyilatkozva.

A szakember szerint a stroke gyors felismeréséhez érdemes megjegyezni a „МОЗОК” (ukránul: agy) mozaikszót, amely a legfontosabb figyelmeztető jelekre utal:

a beszéd hirtelen zavarára ( М овлення),

овлення), az arc aszimmetriájára ( О бличчя),

бличчя), a szédülésre és az egyensúlyvesztésre ( З апаморочення),

апаморочення), a látás hirtelen romlására ( О чі),

чі), valamint a végtagok (Кінцівки) – rendszerint a test egyik oldalán jelentkező – gyengeségére vagy érzéketlenségére.

A tünetek akár egyike esetén is azonnal mentőt kell hívni, nem szabad várakozni vagy megkísérelni a probléma otthoni kezelését.

A stroke esetében minden perc számít, a gyors orvosi beavatkozás pedig a túlélés és a felépülés esélyeit is javíthatja.

Mahota kiemelte, hogy a stroke kialakulásának kockázatát számos tényező növeli. Ezek közé tartozik a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a magas koleszterinszint, a túlsúly, a mozgásszegény életmód, a kiegyensúlyozatlan táplálkozás, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a túlzott sóbevitel, valamint a szívritmuszavarok.

A tisztifőorvos szerint a kockázatok jelentős része tudatos életmóddal mérsékelhető. Ehhez hozzájárul a vérnyomás rendszeres ellenőrzése, a megelőző orvosi vizsgálatokon való részvétel, a vércukor- és koleszterinszint figyelemmel kísérése, a dohányzás mellőzése, valamint az alkoholfogyasztás korlátozása.

A szakember emellett azt javasolja, hogy naponta legfeljebb két csésze kávét fogyasszunk, és hetente legalább 150 percet mozogjunk.

Ehhez nem feltétlenül szükséges edzőterembe járni: a séta, a kerékpározás vagy akár az aktív házimunka is hozzájárulhat a megelőzéshez.A legfontosabb, hogy az egészségmegőrzés ne alkalmi elhatározás, hanem a mindennapok része legyen.

Kárpátalja.ma

Forrás: radiokhartia.com

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