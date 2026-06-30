Súlyos alkoholmérgezéssel került intenzív osztályra egy 13 éves lány Munkácson

Súlyos alkoholmérgezés miatt szállítottak kórházba egy 13 éves lányt Munkácson.

A az eset a város egyik folyópartján történt, ahol egy fiatalokból álló társaság alkoholt fogyasztott. A lány rosszul lett, majd elveszítette az eszméletét.

A helyszínre riasztott 701-es számú mentőegység a gyermeket súlyos akut alkoholmérgezéses állapotban találta. A mentőszolgálat munkatársai azonnal megkezdték az életmentő ellátást: infúziós kezelést alkalmaztak, 5 százalékos glükózoldatot és C-vitamint adtak be, majd a lányt kritikus állapotban a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház intenzív osztályára szállították.

Az esettel kapcsolatban a rendőrséget is értesítették. A hatóságok vizsgálják a történtek körülményeit, többek között azt, hogy a kiskorúak hogyan jutottak alkoholhoz.

A mentőszolgálat felhívta a szülők figyelmét arra, hogy az alkoholfogyasztás különösen veszélyes a gyermekek és serdülők szervezetére. Az alkohol már kis mennyiségben is súlyos mérgezést, légzési elégtelenséget, eszméletvesztést, sőt életveszélyes állapotot idézhet elő.

A szakemberek arra kérik a szülőket, hogy fordítsanak fokozott figyelmet gyermekeik szabadidős tevékenységére és baráti társaságára. Amennyiben felmerül az alkoholmérgezés gyanúja, haladéktalanul mentőt kell hívni, és nem szabad arra várni, hogy a tünetek maguktól elmúljanak.

A 13 éves lány állapotáról további hivatalos tájékoztatást egyelőre nem közöltek.

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