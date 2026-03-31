Súlyosbodik az afrikai sertéspestis helyzete Ivano-Frankivszk megyében

Egyre aggasztóbb az afrikai sertéspestis (ASP) terjedése Ivano-Frankivszk megyében – számolt be róla az agronews.ua. A vírust elsősorban a vadon élő vaddisznók körében mutatják ki, amelyek állománya folyamatosan növekszik.

A kilőtt vadállatok vizsgálata során az esetek 1,6 százalékában igazolták a fertőzést. A szakemberek szerint a vaddisznók továbbra is a vírus fő természetes hordozói és terjesztői.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a vaddisznóállomány jelentősen megnőtt: 2025-ben 635 egyeddel gyarapodott, és a vadászterületek több mint felében meghaladja a megengedett szintet, amely 3–4 állat 1000 hektáronként.

A 2024–2025-ös időszakban a megyében 11 fertőzési gócot regisztráltak, amelyek 64 százaléka vadon élő sertésekhez köthető. Minden esetben ezek az állatok bizonyultak a fertőzés forrásának.

A szakértők szerint a populáció növekedésének egyik fő oka, hogy a hadiállapot miatt 2022 és 2025 között korlátozták a vadászatot. Emellett a harci cselekmények által érintett területekről is megfigyelhető az állatok vándorlása.

A fertőzés terjedésének megfékezése érdekében a hatóságok intézkedéseket vezettek be a vaddisznóállomány szabályozására. A 2025–2026-os cselekvési terv célja a túlszaporodott populáció csökkentése a vadászterületeken.

Az elmúlt két hónapban 250 vaddisznót ejtettek el, közülük négy esetben igazolták az afrikai sertéspestist, ami továbbra is fennálló járványügyi kockázatra utal.

