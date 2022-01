Mi okozza a bőr szárazságát?

Sokan ismerik a rugalmatlan, húzódó vagy akár hámló bőr kellemetlen érzését, amely elsősorban az arcon, de a test bármely részén jelentkezhet, különösképpen fürdés vagy zuhanyzás után. Ráadásul a nem megfelelően táplált bőr sokkal sérülékenyebb is, amely védtelenebbé teheti a különböző bakteriális fertőzésekkel szemben.

A száraz bőr jelei

A száraz bőrt elsősorban érzésre lehet diagnosztizálni: a kellemetlen, feszülő, esetenként viszkető, égő érzés mind erre utalhatnak. Emellett gyakran tapintható is az érdes, egyenetlen felület, amin akár szemmel látható repedések is keletkezhetnek. A tünetek jelentkezhetnek enyhén – ami csak átmeneti diszkomfort érzéssel jár együtt -, de kifejezetten erősen is. A problémát minden esetben érdemes komolyan venni, hiszen az egészséges bőr nem csak dekoratívabb, de védekező szerepe is csak így lehet teljes. A száraz bőrön kialakuló apró repedések jóval könnyebben utat engedhetnek különböző kórokozóknak.

Kiváltó okok

A száraz bőr kiváltó okát nem mindig könnyű megtalálni. Lehet genetikailag kódolt, azaz veleszületett, okozhatják környezeti tényezők, például allergén anyagok, forró víz, alacsony páratartalom, kiválthatja a szeles, hideg idő vagy éppen a hosszan tartó napozás. Kialakulhat továbbá olyan belső tényezők hatására, mint például egyes betegségek – ekcéma, cukorbetegség – vagy gyógyszeres kezelések, de akár a stressz vagy a hormonváltozások is. A bőr életkortól függően szintén változáson megy keresztül: gyermekeknél szárazabb, kamaszkorban zsírosabb, majd a bőr öregedésével ismét szárazabbá válik. A nem megfelelő tisztálkodó és hidratáló szerek szintén okozhatják vagy fokozhatják a bőrszárazságot.

Nem mindegy, mivel tisztítjuk!

Ahhoz, hogy elkerüljük vagy enyhítsük a bőrszárazságot, arctisztításhoz válasszunk olyan termékeket, amelyek kíméletesen segítenek megóvni a bőr egészséges védelmét. A hagyományos szappan helyett célszerű olyan bőrkímélő tusfürdőt választani, amely hidratáló hatású összetevőinek köszönhetően megnyugtatja a bőrt és csökkenti a feszülő érzést. A vitaminokkal dúsított nyugtató, tisztító és lipid-feltöltő hatású mosakodó gélek képesek arra, hogy gátolják a bőr szárazságát okozó mikro-organizmusok elszaporodását, míg az ápoló olajtusfürdők nyugtatják és visszaállítják a bőr megfelelő lipidrétegét. Ezek a készítmények még a legszárazabb bőrnek is védelmet nyújtanak.

Elérhetőek olyan “szappanmentes szappanok” is, amelyek szintén magas olajtartalommal rendelkezve védik a bőrt a kiszáradástól, és olyan tápláló összetevőket tartalmaznak, mint például a cink, a glicerin és a shea vaj. Az atópiás bőr (bőrszárazsággal és erős irritációval járó bőrgyulladás) esetén javasolt olyan intenzív balzsamot választani, ami akár helyi szteroidokkal együtt is használható. Ezek a speciálisan erre a célra kifejlesztett készítmények nyugtató, tisztító hatóanyagaikkal képesek szinte azonnal csillapítani a viszketést és helyreállítani a bőrfelszín állapotát.

Fontos a hidratálás

Annak érdekében, hogy bőrünk szárazságát enyhítsük, kívül és belül is hidratálnunk kell: bőséges folyadékfogyasztás mellett használjunk megfelelő hidratálószereket. A bőrünk állapotából függően ezek lehetnek tejek, balzsamok, krémek, kenőcsök és olajok is. A bőrpuhító krémeket használjuk közvetlenül a reggel és az esti tisztálkodás után, hogy megelőzzük a húzódó érzést és megvédjük a bőrt az ártó külső hatásoktól. Az olyan hatóanyagok, mint például a D-Panthenol, csökkentik a bőr feszesség érzetét, a viszketést, míg a jojoba olaj újra strukturálni az igénybe vett bőrfelszínt.

Amennyiben azonban a bőrszárazságunk olyan mértékű, hogy a megfelelő gondoskodás mellett is általános diszkomfort-érzetet okoz, szükség lehet egy bőrgyógyász szakorvos segítségére, a kiváltó okok pontos felderítése és a célirányos kezelés megkezdése érdekében.

Forrás: hazipatika.com