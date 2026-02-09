Galandféreg-fertőzést regisztráltak Kárpátalján

A Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ laboratóriumi vizsgálattal igazolt egy teniarinhózis (szarvasmarha-galandféreg okozta fertőzés) esetet a térségben. A szakemberek figyelmeztetnek: a parazitás megbetegedések valós veszélyt jelentenek, különösen a nem megfelelően elkészített hús fogyasztása esetén.

A szarvasmarha-galandféreg (Taenia saginata) akár 10–12 méter hosszúra is megnőhet az emberi bélrendszerben, és éveken át élősködhet a szervezetben. A fertőzés leggyakoribb forrása az elégtelenül átsütött marhahús vagy a nyers darált hús kóstolása. Jellegzetes tünet lehet a mozgó féregszelvények megjelenése, testsúlycsökkenés és tartós gyengeség.

A sertés-galandféreg (Taenia solium) ugyan kisebb, de sokkal veszélyesebb.

A nem kellően hőkezelt sertéshús fogyasztása ciszticerkózist okozhat, amikor a lárvák a véráramon keresztül az izmokba, a szembe vagy akár az agyba is eljuthatnak, súlyos tüneteket – fejfájást, görcsöket, látásromlást – előidézve.

A fertőzés általános jelei közé tartozik az étvágy megváltozása, hasi panaszok, hányinger, puffadás, fáradékonyság és ingerlékenység. Figyelmeztető jel lehet a székletben vagy a fehérneműn megjelenő fehéres, lapos féregdarabok.

A szakemberek az alábbi megelőzési szabályokat hangsúlyozzák:

a hús mindig legyen alaposan átsütve vagy megfőzve,

húst csak ellenőrzött, hivatalos árusítóhelyen vásároljunk,

tartsuk be az alapvető kézhigiéniát,

kerüljük a nyers húsból készült ételeket,

ne kóstoljunk nyers darált húst.

Fontos: gyanú esetén tilos az öngyógyítás. A nem megfelelő kezelés – különösen sertés-galandféreg-fertőzésnél – súlyos szövődményekhez vezethet. Tünetek esetén ajánlott háziorvoshoz vagy infektológushoz fordulni.

A szakértők hangsúlyozzák: az élelmiszer-biztonság és a megfelelő konyhai higiénia kulcsszerepet játszik a parazitás megbetegedések megelőzésében.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció