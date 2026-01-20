Szén-monoxid-mérgezésben halt meg egy nő Nagyszőlősön

Szén-monoxid-mérgezés gyanújával érkezett bejelentés a hatóságokhoz január 19-én Nagyszőlősön – tudatta a mukachevo.net internetes hírportál.

A katasztrófavédelem munkatársai speciális eszközökkel feszítették fel az ajtót, hogy be tudjanak jutni a lakásba.

A helyszínen egy 1956-os születésű nő életét vesztette, egy 1961-es születésű férfit pedig súlyos állapotban szállítottak kórházba.

Előzetes információk szerint mindketten szén-monoxid-mérgezést kaptak.

