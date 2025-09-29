Szeptember 29-én a szív egészségére figyelmeztetnek
Minden év szeptember 29-én világszerte a szív egészségére irányul a figyelem, hiszen a szív- és érrendszeri betegségek továbbra is a vezető haláloknak számítanak.
Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Központjának tájékoztatása szerint a szív világnapja célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés fontosságára, valamint arra, hogy a legtöbb esetben az életmód megváltoztatásával jelentősen csökkenthető a kockázat.
Mi növeli a szívbetegségek kockázatát?
A befolyásolható magatartásbeli tényezők közé tartozik:
- az egészségtelen táplálkozás,
- a mozgásszegény életmód,
- a dohány- és alkoholfogyasztás.
Mit tehetünk a megelőzés érdekében?
- Kövessük az egészséges táplálkozás alapelveit.
- Őrizzük meg az egészséges testsúlyt.
- Mozogjunk rendszeresen.
- Mondjunk le a dohányzásról és az alkoholfogyasztásról.
- Ellenőrizzük rendszeresen a vérnyomást, a vércukorszintet és a koleszterinszintet.
A korai felismerés döntő fontosságú: segít időben diagnosztizálni a betegséget, hatékony kezelést biztosítani és megelőzni a súlyos szövődményeket.
Mikor forduljunk orvoshoz?
Érdemes mielőbb háziorvoshoz vagy kardiológushoz fordulni, ha az alábbi tünetek közül akár egyet is tapasztalunk:
- mellkasi fájdalom, szorító érzés vagy égés,
- légszomj, levegőhiány-érzés,
- gyors kifáradás, gyengeség, csökkent fizikai teljesítőképesség,
- szapora vagy lassú, rendszertelen szívverés,
- a lábak, bokák, talpak ödémája,
- lábfájdalom járás közben, amely pihenés után megszűnik,
- erős fejfájás, látászavar,
- hányinger, hányás.
Az orvos fizikális vizsgálattal, vérnyomásméréssel, szükség esetén labor- és műszeres vizsgálatokkal tudja felmérni a szív és az érrendszer állapotát.