szív, szívelégtelenség

Szeptember 29-én a szív egészségére figyelmeztetnek

Bursza Krisztina Egészség

Minden év szeptember 29-én világszerte a szív egészségére irányul a figyelem, hiszen a szív- és érrendszeri betegségek továbbra is a vezető haláloknak számítanak.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Központjának tájékoztatása szerint a szív világnapja célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés fontosságára, valamint arra, hogy a legtöbb esetben az életmód megváltoztatásával jelentősen csökkenthető a kockázat.

Mi növeli a szívbetegségek kockázatát?

A befolyásolható magatartásbeli tényezők közé tartozik:

  • az egészségtelen táplálkozás,
  • a mozgásszegény életmód,
  • a dohány- és alkoholfogyasztás.

Mit tehetünk a megelőzés érdekében?

  • Kövessük az egészséges táplálkozás alapelveit.
  • Őrizzük meg az egészséges testsúlyt.
  • Mozogjunk rendszeresen.
  • Mondjunk le a dohányzásról és az alkoholfogyasztásról.
  • Ellenőrizzük rendszeresen a vérnyomást, a vércukorszintet és a koleszterinszintet.

A korai felismerés döntő fontosságú: segít időben diagnosztizálni a betegséget, hatékony kezelést biztosítani és megelőzni a súlyos szövődményeket.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Érdemes mielőbb háziorvoshoz vagy kardiológushoz fordulni, ha az alábbi tünetek közül akár egyet is tapasztalunk:

  • mellkasi fájdalom, szorító érzés vagy égés,
  • légszomj, levegőhiány-érzés,
  • gyors kifáradás, gyengeség, csökkent fizikai teljesítőképesség,
  • szapora vagy lassú, rendszertelen szívverés,
  • a lábak, bokák, talpak ödémája,
  • lábfájdalom járás közben, amely pihenés után megszűnik,
  • erős fejfájás, látászavar,
  • hányinger, hányás.

Az orvos fizikális vizsgálattal, vérnyomásméréssel, szükség esetén labor- és műszeres vizsgálatokkal tudja felmérni a szív és az érrendszer állapotát.

Kárpátlja.ma