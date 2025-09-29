Szeptember 29-én a szív egészségére figyelmeztetnek

Minden év szeptember 29-én világszerte a szív egészségére irányul a figyelem, hiszen a szív- és érrendszeri betegségek továbbra is a vezető haláloknak számítanak.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Központjának tájékoztatása szerint a szív világnapja célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés fontosságára, valamint arra, hogy a legtöbb esetben az életmód megváltoztatásával jelentősen csökkenthető a kockázat.

Mi növeli a szívbetegségek kockázatát?

A befolyásolható magatartásbeli tényezők közé tartozik:

az egészségtelen táplálkozás,

a mozgásszegény életmód,

a dohány- és alkoholfogyasztás.

Mit tehetünk a megelőzés érdekében?

Kövessük az egészséges táplálkozás alapelveit.

Őrizzük meg az egészséges testsúlyt.

Mozogjunk rendszeresen.

Mondjunk le a dohányzásról és az alkoholfogyasztásról.

Ellenőrizzük rendszeresen a vérnyomást, a vércukorszintet és a koleszterinszintet.

A korai felismerés döntő fontosságú: segít időben diagnosztizálni a betegséget, hatékony kezelést biztosítani és megelőzni a súlyos szövődményeket.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Érdemes mielőbb háziorvoshoz vagy kardiológushoz fordulni, ha az alábbi tünetek közül akár egyet is tapasztalunk:

mellkasi fájdalom, szorító érzés vagy égés,

légszomj, levegőhiány-érzés,

gyors kifáradás, gyengeség, csökkent fizikai teljesítőképesség,

szapora vagy lassú, rendszertelen szívverés,

a lábak, bokák, talpak ödémája,

lábfájdalom járás közben, amely pihenés után megszűnik,

erős fejfájás, látászavar,

hányinger, hányás.

Az orvos fizikális vizsgálattal, vérnyomásméréssel, szükség esetén labor- és műszeres vizsgálatokkal tudja felmérni a szív és az érrendszer állapotát.

