Apró szokások, amik segítenek átvészelni a legszürkébb napokat

Ha elfoglalt vagy, nem kell órákat szánni a stresszcsökkentésre: már napi 15 perc odafigyelés is jelentősen hozzájárulhat a mentális és fizikai jólléthez – igen, akár télen is.

A rövidebb nappalok és a szürke idő sokunk hangulatát megterhelhetik. Ilyenkor gyakori a levertség, a fáradtság, a motiváció hiánya, vagy akár a depresszió. Szerencsére apró, mindössze napi 15 percet igénylő szokásokkal sokat tehetünk a hangulatunk javításáért, sőt mentális egészségünkért.

Mozogj!

Még a legszürkébb napokon is sokat jelenthet napi 15 perc séta, nyújtás vagy könnyű torna. A testmozgás során ugyanis endorfinok szabadulnak fel, ami csökkenti a feszültséget, javítja a koncentrációt és megemeli az energiaszintet.

Tarts minden nap digitális detoxot!

A digitális tér folyamatos jelenléte növelheti a depresszió kockázatát. A közösségi médiában látott tökéletes pillanatok gyakran önértékelési problémákat és elégedetlenséget okoznak, miközben a folyamatos értesítések, hírek és információáradat stresszt és szorongást gerjeszthet. A képernyőidő csökkentése segít megszakítani ezt a túlterheltséget, lehetőséget ad a pihenésre, a valódi kapcsolatok ápolására és a mentális regenerációra.

Kapcsolódj másokhoz!

A társas kapcsolatok fenntartása kiemelten fontos a mentális egészség szempontjából. Napi 15 perc telefonhívás, üzenetváltás vagy egy rövid találkozó hozzájárul a boldogságérzethez és csökkenti a magányt.

Lélegezz jól!

Napi 15 perc tudatos légzés vagy relaxációs gyakorlat csökkenti a stresszhormonokat, javítja a szívritmust és a vérnyomást. Lélegezz lassan, mélyen orron keresztül, majd fújd ki lassan a levegőt.

Vedd észre az apró örömöket!

Napi 15 perc lehetőséget adhat arra is, hogy tudatosan élvezd a kis örömöket: egy finom tea, egy meleg fürdő, a kedvenc hobbi vagy egy jó zene is sokat segíthet.

Használd a fény erejét!

A szürke napokon értelemszerűen csökken a D-vitamin-termelés, ami szintén befolyásolja a hangulatot. Napi 15 perc természetes fény — akár csak az ablaknál ülve vagy rövid sétával — jelentősen javíthatja a közérzetet. A fényterápia erre megfelelő lámpával is hatékony lehet.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Getty Images)