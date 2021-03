Tavaszi nagytakarítás: kezdje a megújulást önmagával!

A naptár szerint beköszöntött a tavasz, ezért az időjárástól függően kezdődhetnek a növényekkel kapcsolatos munkák. Tévedés lenne azonban azt gondolni, hogy teendőink csupán a természetben vannak. Itt az ideje, hogy saját testünk-lelkünk megújulásába is legalább akkora energiákat fektessünk, mint kertünk szépítésébe!

Tavasszal megújul a világ körülöttünk, s ez remek alkalom arra, hogy lélekben mi magunk is rendet tegyünk. Tavasszal megjelennek azok a dolgok, amelyeket télen nélkülöznünk kellett: többször kisüt a nap, énekelnek a madarak, kirügyeznek a fák, tovább van világos, s rövidebbé válnak az éjszakák. Mit tegyünk, hogy mi is a részesévé váljunk a megújulásnak? Mivel lelki harmóniánk nagyban összefügg testünk és egészségünk kiegyensúlyozottságával, így miképpen egy jól megválasztott diéta, vagy a napi rendszerességgel végzett mozgás, úgy a cigarettázás abbahagyása is hozzájárulhat testi-lelki újjászületésünkhöz.

A Földön jelenleg több mint 1 milliárdan, hazánkban pedig több mint 2 millióan dohányoznak, ezért ez nemcsak egyéni, de társadalmi probléma is. A dohányzás kapcsán sokan tévesen hiszik azt, hogy elsősorban a nikotin a felelős a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért, miközben a tudomány mai állása szerint elsősorban az égés és az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok ezeknek a betegségeknek az elsődleges forrásai. A cigaretta égése során keletkező füstben több ezer vegyi anyag van, melyek közül az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala (FDA) 93-ról megállapította, hogy káros vagy potenciálisan káros az egészségre.

Gondoljunk magunkra és a környezetünkre is!

A cigarettafüst egyébként nemcsak a dohányosokra, hanem közvetlen környezetükre is káros, tehát szinte mindenki ki van téve a cigarettafüst okozta ártalmaknak. Épp ezért a legjobb, ha eleve el sem kezdjük a dohányzást, így tudjuk a legjobban megvédeni saját magunk és szeretteink egészségét. Ha már dohányzunk, akkor törekedni kell arra, hogy mihamarabb abbahagyjuk ezt a káros szokást, hiszen a leszokással egyértelműen csökken a dohányzással kapcsolatos megbetegedések kockázata. Ugyanakkor vannak olyan felnőtt dohányosok, akik valamilyen okból mégsem szoknak le. Nekik érdemes tájékozódniuk a cigarettánál alacsonyabb károsanyag-kitettséggel járó alternatívákról.

A tudomány fejlődésének köszönhetően napjainkban már léteznek a dohányzás területén különböző füstmentes technológiák. Ezekben közös, hogy égés és füst nélkül működnek, de az adott technológián belül eltérő működési elvek vannak, emiatt fontos a megbízható forrásból történő tájékozódás. Ide soroljuk a nikotintartalmú folyadék elektronikus hevítésén alapuló e-cigit, a dohányhevítéses technológiát vagy a nikotinsóval működő technológiát. A tévhitekkel ellentétben ezek nem leszoktató eszközök, hanem a cigarettánál alacsonyabb károsanyag-kibocsátással járó technológiák azoknak a felnőtt dohányzóknak, akik valamiért nem szoknak le a dohányzásról.

Ezek a füstmentes technológiák sem kockázatmentesek, mert egyrészt hosszú távú hatásuk még nem ismert, másrészt tartalmaznak például nikotint, ami erősen addiktív hatású, és a többi között megemeli a szívfrekvenciát és a vérnyomást is. A dohányzás okozta ártalmakat továbbra is úgy tudjuk a leghatékonyabban elkerülni, ha tartózkodunk a dohány- és nikotintartalmú termékek fogyasztásától, vagyis ha egyáltalán nem dohányzunk.

Forrás: HáziPatika.com