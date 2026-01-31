Téli immunerősítés: nem csak a C-vitamin fontos

Télen sokan szednek vitaminokat, ezek azonban nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, változatos étkezést vagy a rendszeres testmozgást. Ráadásul a túl sok vitamin bevétele is veszélyes lehet.

A vitaminok télen is hozzájárulhatnak az immunrendszer erősítéséhez, önmagukban ugyanakkor nem csodaszerek, és nem helyettesítik a kiegyensúlyozott étrendet vagy a testmozgás előnyeit – állítják a Mayo Clinic szakértői.

Vitaminok a téli hónapokra

A téli hónapokban kevesebb a fény, több időt töltünk zárt terekben, így gyorsabban terjednek a légúti fertőzések is. A napsütés hiánya különösen a D-vitamin termelését korlátozza, és mivel ez a vitamin nélkülözhetetlen a csontok, illetve az immunrendszer egészséges működéséhez, ezért a szakemberek általában október és március között napi 2000 NE körüli mennyiségben javasolják a szedését. Ugyanakkor multivitaminokra nincs mindenkinek szüksége, ráadásul a zsírban oldódó vitaminokat (D, A, E, K) túl is lehet adagolni.

Miért nem elég, ha időnként bekapok egy bogyót?

Bár egyes vitaminok – például a C- és a D-vitamin – fontosak a szervezet számára, önmagukban nem elegendők az immunrendszer megfelelő működéséhez. Igaz, hogy egyes készítmények hasznosak lehetnek, ha valaki tényleg hiányt szenved bizonyos tápanyagból (ilyen lehet a D- vagy a B12-vitamin), de ezek táplálékkiegészítők formájában önmagukban nem pótolják a táplálkozás, a mozgás és az alvás szerepét az immunrendszer működésében. Fontos tehát tudni, hogy az étrendkiegészítő vitamintabletták önmagukban szedve:

nem pótolják a kiegyensúlyozott, változatos étrendet. A tápanyagok egymással kölcsönhatásban működnek, és egyesek (például az antioxidánsok) ugyanis a természetes élelmiszerekből jobban hasznosulnak,

nem erősítik az immunrendszert: a cél sokkal inkább az, hogy megfelelő szintet tartsunk fenn, ami által a szervezet optimálisan képes védekezni a fertőzésekkel szemben,

az életmódbeli tényezők legalább ugyanennyire fontosak: a rendszeres mozgás, az elegendő alvás, a kiegyensúlyozott étrend, a stresszkezelés és napsütés hiánya mind hatással vannak az immunrendszer működésére.

