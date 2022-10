Tényleg egészségesebb, ha mézzel édesít cukor helyett?

A mézet gyakran egészségesebbnek tartják a cukornál. Valóban így van?

A méztípusok a származási növénytől függően széles választékot adnak az emberek számára, és mindezzel az ízek palettáján is változatosságot kínálnak mindenkinek. A hazánkban előforduló mézfajták azontúl, hogy más-más növényből készülnek, jellegükben is eltérnek egymástól. A cukornak is számos verziója ismert – de összességében vajon melyik az egészségesebb, a méz vagy a cukor?

1. A méz és a cukor árazása

A legtöbb élelmiszerhez hasonlóan a méz és a cukor ára a minőségtől és a rendelkezésre álló mennyiségtől függően változhat. Az átlagos fehér cukor nem kerül annyiba, mint egy biocukor, vagy bizonyos cukorfajták, beleértve a kókuszcukrot vagy a barna cukrot. Hasonlóképpen, a biogazdálkodóktól származó, helyben előállított, kis tételben készült méz elkerülhetetlenül többe kerül, mint a bejáratott márkás, szupermarketekben kapható méz.

2. Méztermelés vs cukortermelés

A méz előállításának folyamata valójában egyszerűbb, mint gondolnánk. A méhek az általuk gyűjtött nektárból készítik a mézet, és azt a lépben tárolják. Amikor a méz víztartalma 17% alá csökken, a méhek lefedik a lépet, ezzel raktérozzák el maguknak a télire gyűjtött élelmet. Amikor már tele van mézzel a kaptár, a méhész egy bizonyos mennyiséget begyűjthet a méhektől, anélkül, hogy a méhcsalád téli túlélését veszélyeztetné. Ilyenkor a méhészek egyszerűen lefedelezik a lépeket záró viaszréteget, és egy centrifugális szerkezet, úgynevezett “pergető” segítségével kipörgetik a léppből a mézet.

A cukor előállításához a cukornádszárat megmossák, levágják, kipréselik, hogy a levét elválasszák a növényi anyagtól. Hasonló az eljárás a cukorrépába esetében is. A levet addig forralják, amíg ki nem kristályosodik, ekkor a kristályokat centrifugával elválasztják a folyadéktól, így nyerik ki a nyers cukrot. Az, hogy milyen típusú cukor lesz belőle (kristálycukor, porcukor, barna stb.), attól függ, hogy a finomítóban milyen feldolgozási eljárásokon megy keresztül.

3. A méz és a cukor kalóriatartalma

1 teáskanál kristálycukorban körülbelül 15 kalória van.

1 teáskanál mézben körülbelül 20 kalória van.

A kristálycukorhoz és más cukorfajtákhoz hasonlóan a méz is hozzáadott cukornak számít, de ez a legtöbb, más édesítőszerrel ellentétben kis mennyiségben tartalmaz néhány vitamint és ásványi anyagot, például kalciumot, vasat és káliumot.

4. A méz és a cukor glikémiás indexe

A cukor a fruktóz magasabb koncentrációja miatt valamivel magasabb, 63-as értékkel szerepel az indexen,

A manukaméz átlagosan 57-es GI értékkel bír. A méz GI-je valamivel alacsonyabb, de mindkettő hasonló hatással van a vércukorszintre.

Mi az a glikémiás index? A glikémiás index (GI) a szénhidrátokat tartalmazó élelmiszerek kategorizálására szolgáló rendszer az alapján, hogy ezek a szénhidrátok mennyire emelik meg a vércukorszintet egy átlagos embernél. Ez különösen hasznos prediabéteszben vagy cukorbetegségben szenvedők számára, illetve mindenkinek, aki szereté egyenletesen tartjani a vércukorszintjét.

A GI-értékeket általában három kategóriára osztják:

Alacsony GI: 1-55

Közepes GI: 56-69

Magas GI: 70 és magasabb

Milyen egészségügyi előnyt jelent a méz?

Enyhíti a megfázás tüneteit: segíthet csökkenteni az éjszakai köhögést, ha megfázás tüneteitől szenvedünk.

Energiát ad a sport, mozgás során: mivel egy evőkanál méz 17 gramm szénhidrátot tartalmaz, elsősorban egyszerű szénhidrátokat –, kiváló üzemanyagforrás a sportolók számára, akiknek a szervezete a könnyen hozzáférhető szénhidrátokra támaszkodik az energiaellátáshoz. Kutatások szerint a méz ugyanolyan hatékony lehet, mint más szénhidrátforrás, például a sportzselék, ha a teljesítményről és a fáradtságról van szó. Egy tanulmány szerint a méz segíthet az immunrendszer támogatásában az edzéssel együtt, ha hosszabb időn keresztül beépül a rendszeres rutin részeként.

Segíti a sebek gyógyulását: A méz helyi antibiotikumként működik, és segíthet felgyorsítani a sebgyógyulási folyamatot és csökkenteni a gyulladást.

Prebiotikumként működik a bélrendszerben: jóllehet még több vizsgálat szükséges ennek az információnak az alátámasztására, a mézről kimutatták, hogy rendelkezik némi prebiotikus potenciállal a bélrendszerben, segíthet megvédeni azt a káros kórokozóktól, miközben ösztönzi a probiotikumok szaporodását.

Milyen egészségügyi előnyt nyújt a cukor?

A cukrot a legjobb mértékkel fogyasztani, mivel nem biztosít jelentős ásványi anyagokat vagy vitaminokat. Egyszerű szénhidrát, amely gyors glükóz (energia) forrást biztosít, amelyre a szervezetnek szüksége van a működéshez. A szénhidrátok a szervezet számára a legkedvezőbb üzemanyagforrás, mivel könnyebben átalakulnak energiává, mint a fehérjék és a zsírok. Azonban mindhárom makrotápanyag egyensúlyára szükségünk van étkezési szokásainkban, hogy szervezetünk jól működjön.

A méz általában biztonságosan fogyasztható, két jelentős kivételtől eltekintve:

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) azt javasolja, hogy ne adjunk mézet 1 évesnél fiatalabb csecsemőknek, mert az olyan baktériumot tartalmazhat, amely egy ritka betegséget, csecsemő botulizmust okoz, amely hatással lehet a csecsemő táplálkozására és légzésére, és orvosi kezelést igényel. Ez a nyers és a feldolgozott mézre egyaránt vonatkozik.

A feldolgozatlan méz virágport és méhösszetevőket tartalmazhat, ezért a méhcsípésre allergiás embereknek érdemes kerülniük a méz fogyasztását, mivel anafilaxiát okozhat.

Sokan úgy vélik, hogy a helyi méz fogyasztása segíthet az allergiásoknak, például a szénanáthában szenvedőknek. Amikor a méhek meglátogatnak egy virágot, nektárt és virágport gyűjtenek. Bár a virágport a kaptárban a mézétől elkülönítve tárolják, kis mennyiségben mégis bekerül a mézbe, így amikor mézet eszünk, egy kis mennyiségű virágport is fogyasztunk.

A tudósoknak azonban még nem sikerült bebizonyítaniuk, hogy a mézfogyasztás megelőzheti az allergiát. Nincs klinikai bizonyíték arra, hogy a mézben esetleg jelen lévő kis mennyiségű virágpor elegendő lenne ahhoz, hogy stimulálja az immunrendszert és csökkentse az allergiás tüneteket. Szóval, fogyasszunk továbbra is mézet, ha szeretjük, de ne várjuk, hogy meggyógyítja a szezonális allergiánkat.

A cukorfogyasztás korlátai

A Dietary Guidelines for Americans azt javasolja , hogy a hozzáadott cukrok fogyasztását a naponta elfogyasztott kalóriák kevesebb mint 10%-ára korlátozzuk, ami körülbelül 12 teáskanálnak (48 grammnak) felel meg egy 2000 kalóriás diéta esetén.

Sok szakértő szerint azonban ennek a számnak még alacsonyabbnak kell lennie az egészségügyi állapotok és aggodalmak kockázatának csökkentése érdekében, amelyek a következők lehetnek:

Elhízás

2-es típusú cukorbetegség

Szív- és érrendszeri betegségek

Szuvasodás​

Tehát a méz egészségesebb, mint a cukor?

Mindkettő édességet ad, és megállja a helyét a konyhában. A kutatások azonban azt sugallják, hogy a méznek több egészségügyi előnye lehet, mint a hagyományos cukor más formáinak, például a granulált és a nádcukornak.

Forrás: egeszsegkalauz.hu