Tényleg veszélyesek az édesítőszerek?

Akár fogyókúrázol, akár az egészségi állapotod miatt kerülöd a cukrot, jó választás lehet az édesítőszer. A mesterséges helyett azonban inkább a természetesre voksolnak a szakértők.



Évről évre újabb és újabb nyugtalanító híreket hallani az édesítőszerekről. A teljesség igénye nélkül: az aszpartam és az aceszulfám-K hozzájárulhat a mellrák és az elhízással összefüggésbe hozható daganattípusok kialakulásához, de a mesterséges édesítőszerek károsíthatják a bélflórát, illetve a szívnek se tesznek jót.

Emellett találtak már összefüggést a kismamák aszpartam fogyasztása és a születendő gyermek későbbi autizmusa között, de kimutattak már kapcsolatot a terhesség alatti, mesterséges édesítőszerek bevitele és a születendő gyermek elhízásának kockázata között is.



Van egészségesebb alternatíva is

A mesterséges édesítőszerek helyett jobb tehát előnyben részesíteni a természetes édesítőszereket, ezek már tabletta, por és folyadék formájában is elérhetők. Jó hír, hogy cukorbetegek és fogyókúrázók is fogyaszthatják.

A sztevia és az eritrit természetes édesítőszerek, kalóriértékük nulla, ráadásul a vércukorszintet sem emelik meg. Süteményekbe, kávéba, teába éppúgy bele lehet tenni, mint a cukrot, hiszen hőálló tulajdonságuk révén sütés, főzés közben sem veszítik el édes ízüket. A szteviával viszont óvatosan kell bánni, mert 2-300-szor édesebb a hagyományos fehér cukornál.

A nyírfacukor vagy xilit is jó választás akár sütéshez, főzéshez is, ennek azonban van kalóriaértéke és vércukoremelő hatása is. Ráadásul akinek kicsit érzékenyebb a gyomra, annál hashajtó, puffasztó hatású lehet.



