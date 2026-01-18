Természetes módszerek orrdugulás ellen

A hideg időszakkal együtt megérkezett a náthaszezon is, így egyre többen szenvednek az ezzel járó, meglehetősen kellemetlen orrdugulástól. Szerencsére vannak olyan természetes módszerek, amelyek segíthetnek felszabadítani a légutakat.

Az orrdugulás tulajdonképpen azt jelenti, hogy az orrüregben váladék halmozódott fel, amely akadályozza, hogy megfelelően tudjuk lélegezni. Éppen ezért fontos, hogy a fejünket alvás közben megemelve tartsuk egy extra párnával, és lehetőség szerint háton fekvés helyett az oldalunkra fordulva aludjunk – így a váladék nagyobb eséllyel tud kiürülni. A Bright Side gyűjtése alapján bemutatjuk, mit tehetünk még.

Folyadék külsőleg és belsőleg

Orrdugulás esetén fontos a megfelelő folyadékbevitel is. A meleg italok, levesek fogyasztása sokat segíthet ilyenkor. Erre a célra a kamillatea, a zöld tea, a húsleves, a zöldségleves és a citromos meleg víz a legjobb.

Az arcunkra helyezett meleg borogatás szintén segíthet az elzáródott légutak felszabadításában. Egy tiszta kendőt vagy törölközőt áztassunk meleg vízbe, majd helyezzük az orr felső, illetve a homlok alsó részére. Arra azonban ügyeljünk, hogy ne maradjon túl sokáig az arcon a borogatás.

Öblítés és párologtatás

Szintén segíthet az úgynevezett neti pot, ami egy kerámiából készült orrmosó kancsó. Használatával könnyen átöblíthetjük az orrüregünket és arcüregünket. Fontos, hogy az öblítéshez soha ne csapvizet, hanem desztillált/sterilizált vizet használjunk.

Érdemes lehet beszerezni egy párologtatót is. Ha a lakásunkban túl száraz a levegő , ronthat az orrduguláson, míg a megfelelően párás levegőjű helyiségekben hamarabb enyhülhetnek panaszaink. A párologtatott vízhez adhatunk illóolajakat is, például eukaliptuszt vagy borsmentát – ezek extra segítséget jelenthetnek a légzés megkönnyítéséhez.

Fokhagyma és chili

A fokhagyma gombaölő és antibakteriális hatásait is érdemes lehet kihasználni. Meg is ehetjük a nyers fokhagymát, a másik megoldás pedig, hogy egy fazék vízbe néhány gerezdet dobunk, a vizet felforraljuk, majd egy fejünkre helyezett törölköző segítségével ennek a víznek a gőzével inhalálunk. Vigyázzunk azonban, hogy ne hajoljunk túl közel a fazékhoz, nehogy a forró gőz égési sérüléseket okozzon.

Ha pedig valaki szereti és bírja a csípős, fűszeres ételeket, annak orrdugulás esetén érdemes lehet bőkezűen bánnia a chilivel, Cayenne-borssal. A meleg, csípős ételek fogyasztása ugyanis segíthet a légutak felszabadításában.

Forrás: hazipatika.com